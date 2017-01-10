АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 11 ЯНВАРЯ 2017

- В Республиканском пресс-центре в здании ЦСИ состоится пресс-конференция телеканала «Сафина» по итогам деятельности за 2016 год. Начало в 11-00.

- В здании Республиканского СЭС состоится пресс-конференция Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ по итогам деятельности за 2016 год. Начало в 11-00.

- В здании Торгово-промышленной палаты РТ состоится пресс-конференция по итогам деятельности учреждения за 2016 год. Начало в 8-40.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 11 ЯНВАРЯ

1931 – Создано Оргбюро ассоциации пролетарских писателей Таджикистана.

2001 - Образовано министерство экономики и торговли Таджикистана

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 11 ЯНВАРЯ

1915 – Родился народный гафиз Таджикистана Махмадёкуб Махмадюсуфов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 11-16 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем -3+2.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза, по востоку ГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 30 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/c. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Курган –тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 1-3 мороза.