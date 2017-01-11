Молодежная сборная Таджикистана по футболу 10 января с минимальным счетом 0:1 уступила сборной Болгарии в матче второго тура группового турнира Мемориала Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге.

Судьбу встречи решил единственный гол, который был забит футболистом болгарской сборной на 43-й минуте. Отличился Кирилл Николов, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

Практически весь второй тайм таджикская сборная играла в большинстве после того, как на 57-й минуте с поля был удален Борислав Вакадинов. Во втором тайме таджикская молодежная сборная имела территориальное и игровое преимущество, однако завершающие удары нападающих и полузащитников не достигали цели. В итоге поединок так и завершился с минимальным преимуществом болгар.

В другом матче группы футболисты Греции разгромили своих сверстников из Эстонии со счетом 4:0.

После двух сыгранных туров в группе «А» с четырьмя набранными очками на первой строчке расположилась сборная Болгарии. В активе Таджикистана и Греции по три очка. Замыкает группу с одним набранным баллом Эстония.

Теперь все решится в заключительном туре группового раунда. В четверг, 12 января, подопечные Виталия Левченко встретятся со своими сверстниками из Эстонии.