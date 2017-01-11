По данным МВД Таджикистана, за прошедшие сутки два жителя Рашта оказались под лавиной, трое погибли в автоаварии.

10 января 22-летний и 25-летний жители Раштского района во время сбора дров в местечке Сари обпар попали под лавину. Местным жителям удалось спасти одного из них, сообщается на официальном сайте МВД Таджикистана.

Также пресс-центр МВД сообщает, что накануне водитель автомашины «Опель-Астра», 24-летний житель Кубодиенского района по пути следования в сторону столицы совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «Дэу эсперо» под управлением 31-летнего жителя Файзабадского района. Оба водителя погибли на месте ДТП, двое пассажиров с травмами госпитализированы.

10 января произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Примерно в полночь водитель автомашины марки «Опель Астра», 28-летний житель города Душанбе по пути следования в сторону Вахдата на территории кишлака Гулистон совершил наезд на двух пешеходов - 23 и 19 лет. От полученных травм 19-летний молодой человек погиб на месте, его попутчик госпитализирован.