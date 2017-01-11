Президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.

В своей речи он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США, сообщает Би-би-си.

Еще одной угрозой для демократического устройства Америки Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мнения не основаны на «некоторых общих исходных фактах».

В качестве примера подобной ситуации он привел проблему изменения климата, над которой активно работала администрация Обамы, и к которой демонстративно равнодушен избранный президент США Дональд Трамп.

«Сейчас мы можем и должны спорить о лучшем подходе к этой проблеме. Но просто отрицать проблему означает не только предательство будущих поколений, но и предательство самого духа инноваций и практического решения проблем, которыми руководствовались нашими основателями», - заявил Обама.

Уходящий президент США также напомнил об угрозе для мирового порядка, основанного на соблюдении законов и прав человека, со стороны религиозных фанатиков и зарубежных автократий.

«Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь такого же влияния, если только мы не оставим то, во что верим, и не превратимся в еще одну большую страну, которая задирает маленьких соседей», - подчеркнул он.

Президент США Барак Обама выступал с прощальной речью в конгресс-центре «Маккормик-плейс» в Чикаго.

Он заявил, что хочет произнести речь не в Белом доме, а в Чикаго, «где все началось», - именно там он находился, когда получил известие о своей первой обеде на президентских выборах в 2008 году.

Вместе с ним в конгресс-центр прибыли первая леди Мишель Обама и вице-президент Джо Байден с супругой.

В зале собрались около 20 тысяч человек. Изначально билеты на мероприятие раздавались бесплатно, однако позже их цена у перекупщиков в интернете превысила тысячу долларов.

Слез Обама не сдержал, обращаясь с трибуны к своей жене Мишель: «На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом... И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой».

Первый чернокожий президент США, которому сейчас 55 лет, был избран на пост в 2008 году. Его преемник, республиканец Дональд Трамп уже обещал отменить некоторые реформы Обамы.

20 января 2017 года избранный президент принесет присягу и официально вступит в должность.