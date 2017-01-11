Пострадавший в результате теракта в Кабуле.

В Кабуле рядом со зданием парламента Афганистана 10 января прогремели два взрыва. Жертвами двойного теракта стали по крайней мере 30 человек, еще около 80 ранены, сообщает Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, МВД Афганистана официально подтвердило гибель 22 человек.

Один из взрывов в районе Даруламан устроил террорист-смертник, у здания парламента взорвался заминированный автомобиль.

Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан», сообщив, что целью атак был автобус, перевозивший сотрудников афганского правительства.