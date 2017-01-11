«Еще одна дочь, и я выгоню тебя из дома», - такие или почти такие угрозы могут запросто поступить в адрес центральноазиатской женщины, если она родила подряд двух или трех девочек. В нашем регионе до сих пор бытует мнение, что продолжение рода через сына – самое главное в жизни мужчины, а дочь – это лишь дополнительные, ненужные траты, ведь в будущем жить ей предстоит совсем в другой семье.

О том, как в Центральной Азии стараются избавиться от собственных дочерей, и к чему приводит такая практика, узнавала «Открытая Азия онлайн».

Таджикистан

Когда в прошлом году в Таджикистане жительница Нурека Зухро Махмадерова бросилась в реку с четырьмя несовершеннолетними дочерями, большинство пользователей таджикского сегмента Интернета сразу высказали предположение о причине суицида.

«Понятное дело: четыре дочери и нет сыновей, каждый раз обвиняли бедную женщину, вот и результат», - отметил в комментариях под новостью на сайте «Азия Плюс» пользователь под ником «Юрист».

«Тут невооруженным глазом видно (причину) - у жертвы было четыре девочки, значит, муж и его близкие давили на нее, мол, «модапушт», т.е. рожаешь только девочек», - согласился с ним «Гость».

Официальную причину произошедшего полицейские не озвучили до сих пор. Впрочем, Хуршеда Калонова – жительница Душанбе и тоже мать четырех дочерей - в том, что рождение одних девочек может довести их мать до самоубийства, не сомневается.

- Потому что невозможно жить с постоянным чувством вины за то, что родила дочерей; постоянно выслушивать претензии со стороны мужа и его родственников, видеть, что он стесняется своих детей. Например, мой муж даже не стал забирать меня из роддома с третьей и четвертой дочерями, - говорит она.

Дочери Хуршеды – это совершенно здоровые девочки тринадцати, девяти, семи и пяти лет. Они тихонько сидят рядом с матерью, возятся, шепчутся между собой, но замолкают, как только мать начинает всхлипывать, рассказывая о своих бедах.

- Свекровь даже в моем присутствии спокойно говорит мужу - мол, тебе надо заводить вторую жену, от этой толку нет – рожает одних девчонок. Уже после второй дочери свекровь говорила сыну: если будет третья дочь – подавай на развод. Но я-то в чем виновата? И в чем виноваты мои девочки?

- Чем ваш муж объясняет такое сильное желание иметь сына?

- Тем, что если не будет сына, то некому будет нести его на кладбище, тем, что некому будет его кормить в старости, тем, что никто не продолжит его род, тем, что просто стыдно перед родственниками, у которых есть сыновья.

Чтобы осуществить мечту своего мужа, Хуршеда снова планирует беременность, хотя понимает, что для нее это игра в русскую рулетку: если и теперь не родит сына - выгонят из дома.

- Вам когда-нибудь говорили, что пол ребенка полностью зависит от отца?

- Да, врачи говорили об этом, но я даже боюсь сказать такое мужу, он не поверит – это раз, а, во-вторых, будет злиться еще больше, - признается Хуршеда.

- Почти никто из моих пациентов не знает, даже не догадывается о том, что пол ребенка зависит от отца, - говорит таджикский врач акушер-гинеколог Мунира Ходжаева. – И даже когда им подробно, по школьной программе объясняешь этот факт, они все равно не верят, предпочитают всю ответственность свалить на жену.

Ходжаева такие печальные истории слышит от своих пациентов постоянно. По ее словам, в последние годы в Душанбе появилась возможность определять пол будущего ребенка на ранних сроках, когда еще есть возможность прервать беременность. И, несмотря на дороговизну этого анализа, пациенты обязательно его сдают, чтобы в случае чего избавиться от нежелательной девочки.

- Если первый ребенок - девочка, то родители расстраиваются, но беременность, как правило, сохраняют; если второй ребенок - тоже дочь, то в 50 процентах случаев беременность прерывают, но если в семье третья дочь, то почти в 90% случаев от нее избавляются. Как говорит мой коллега, врач, делающий УЗИ, «была б моя воля, я бы в Таджикистане запретил определять пол будущего ребенка». Я с ним полностью согласна, - рассказывает доктор.

Кстати, специалисты утверждают, что благодаря такой практике в Таджикистане по состоянию на 1 января 2015 года количество рожденных мальчиков превысило количество девочек. Например, по данным управления демографии Агентства по статистике, в 2014 году в стране на 100 девочек были рождены 112 мальчиков.

Впрочем, Ходжаева говорит, что другие примеры в ее практике все-таки встречаются. Чаще всего счастливые отцы дочерей принадлежат к городскому и, самое главное, образованному населению.

В том, что дочерями можно и нужно гордиться, таджикистанцы убедились и во время конкурса, который был инициирован Представительством Фонда народонаселения ООН в прошлом году. Он так и назывался: «Я горжусь своей дочерью».

Участники конкурса рассказывали о достижениях своих дочерей и присылали их фотографии. Всего на конкурс было подано более 78 сочинений, 100 фотографий и 100 рисунков. И, например, лучшим сочинением был признан рассказ жителя Рашта, Нажмиддина Шарипова, который окончил лишь семь классов, но, несмотря на это, смог дать своей дочери образование в Европе.

Кыргызстан

Не чужды такие проблемы и Кыргызстану. В этой стране мужчины тоже озабочены продолжением своего рода, отчаянно мечтают о сыновьях, и если они не рождаются, предпочитают винить в этом своим жен. Например, так случилось в семье Гульбарчын. Когда ей был 21 год, ее украл жених, привез к себе домой, а потом уже ее родители посоветовали остаться в новой семье. Через год у женщины родилась дочь.

- Это был первый ребенок, и все просто радовались. Правда, муж довольно быстро заявил, что теперь я должна родить ему сына. Я старалась быть хорошей женой и очень скоро забеременела второй раз.

Но на УЗИ сказали, что снова будет девочка.

- Я испугалась. Дело в том, что муж выпивал, поднимал на меня руку. Я понимала, что он не будет рад второй дочери, и начала молиться, чтобы дочка родилась красивой и умной. Мне казалось, что только в этом случае ее будут любить отец и его родня, - объясняет Гульбарчын.

Девочка родилась такой, как и ожидала ее мать, но мужу Гульбарчын все равно нужен был сын, он стал уговаривать жену забеременеть в третий раз, ему вторили и родственники.

- Мне свекровь так и заявила: мол, что это за жена, если сына родить не может, - вспоминает Гульбарчын.

Забеременев в третий раз, она уже никому не сказала, что снова ждет девочку.

- Муж был уверен, что на этот раз родится мальчик. Присутствовал на родах, но, увидев, что у нас снова дочь, просто встал и ушел. Врачи были в шоке. Потом, когда меня перевели в палату, пришла свекровь и на всю больницу начала кричать: «Гульбарчын, что, опять девочку родила? Всем обещала мальчика, а родила третью девочку». Родня мужа ничего не купила для дочери: что-то от старших девочек осталось, а что-то мои родители купили, в том числе и новую коляску.

Родители Гульбарчын устроили и той (пир) в честь рождения новой внучки, пригласив родственников с обеих сторон. Отец новорожденной на этот праздник не пришел.

- Я вообще первые 40 дней его почти не видела. Потом он пришел и тут же устроил скандал. При этом схватил коляску, в которой спала наша дочка, и швырнул ее об стену. Коляска была хорошей, это и спасло малышку, - говорит женщина.

Мать Гульбарчын понимала, что третьей девочке никто не рад, и предложила забрать ребенка к себе.

- Но кто отдаст 40-дневного малыша? Я не согласилась, надеялась, что все утрясется, старалась угодить родне мужа. Все по дому делала: убирала, стирала, готовила, кормила скот, доила коров. И при этом воспитывала троих детей, но меня все равно попрекали. Как-то свекровь заявила: «Обещала мальчика родить, а родила третью девчонку, как будто мы миллионеры. Теперь еще и сидит на нашей шее, ничего не делает», - вспоминает свою жизнь Гульбарчын.

Скоро упреки так надоели женщине, что она забрала своих дочерей, сняла квартиру и пошла работать. Пришлось нелегко: с дочками вставали в пять утра, чтобы успеть в школу, садик и на работу; Гульбарчын приходилось работать без выходных и отпусков, муж ничем не помогал. Но, несмотря на все трудности, женщина выстояла и добилась большого успеха в карьере.

- С бывшим мужем мы теперь почти не видимся, правда, я знаю, что недавно у него родился ребенок от другой женщины. И это снова дочь, - рассказывает Гульбарчын.

А вот Нарыну-байке – отцу четырех дочерей - такие переживания абсолютно чужды.

- Мы же любим своих детей не за то, что они девочки или мальчики, а за то, что они наши, за то, что они есть, - говорит он. - Вы знаете, я присутствовал при появлении на свет всех своих дочерей, и каждый раз испытывал непередаваемое счастье и благодарность своей жене и высшим силам - или кто там заведует нашей судьбой - за дочку. Я понимаю, что многие могут подумать - мол, сам-то небось сына хотел. Да, хотел, но не как продолжателя рода, а просто мы с женой хотели детей разных полов. Что же касается такого отчаянного стремления иметь сына, то это какое-то средневековье! Наследовать материальные богатства, у кого они есть, могут и женщины. Что касается фамилии, то и здесь у дочерей точно такие же возможности, как и у сыновей. Вон, у президента Назарбаева три дочки, а некоторые внуки носят его фамилию.

Казахстан

Мечтают о сыновьях и в Казахстане, впрочем, не с такими печальными последствиями, как в соседних странах. Например, врач-гинеколог Ирина Захарова из Алматы за свою 32-летнюю практику не помнит случаев, чтобы рождение дочери привело к разводу.

- Конечно, бывает, что семьи, в которых уже три дочери, приходят за четвертым ребенком - в надежде мальчика родить. Но даже если потом выясняется, что будет опять девочка, мужчины не убиваются. Правда, заставляют жену рожать в пятый раз; не получится в пятый - в шестой и так далее, пока на свет не появится долгожданный сын, - объясняет врач.

33-летняя Алия из Астаны сейчас в положении. У нее очень продвинутая, благополучная, образованная семья. Она и муж работают в солидных компаниях. Есть у пары две дочери. Казалось бы, предрассудки, связанные с рождением сына, им должны быть чужды. Однако это не так.

- В казахских семьях больше предпочитают мальчиков. Думаю, что каждая женщина хочет родить первого сына, чтобы «отстреляться» сразу, - говорит Алия. - Знаю казахские семьи, в которых женщина рожает «до победного». Причем неважно – в состоянии они потом прокормить всех детей или нет.

По словам Алии, ее родители, родители ее супруга, муж, она сама и даже две ее дочери мечтают о появлении именно сына.

- Я ведь сама из семьи, где две девочки. Маму всегда упрекали и упрекают, по сей день за то, что она так и не родила сына. Сейчас она и сама жалеет, что не попыталась хотя бы еще раз. У казахов есть поговорка «девочка - гостья в семье, погостит, придет время - уйдет в семью мужа». Почему-то случаев, когда родня настаивала бы родить девочку после мальчиков я никогда не встречала. Обычно говорят - мол, вырастут сыновья, женятся и приведут дочек.

В последнее время в Казахстане много говорят о том, что пол ребенка можно «заказать» с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Но врач-эмбриолог, заведующий отделением ЭКО «Приват клиник Алматы» Владимир Чистяков в интервью ОА эти слухи развеял.

- Селекция пола в нашей стране запрещена, - сказал он.

Дело в том, что Казахстан еще в 1997 году ратифицировал международный документ - Конвенцию о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины. В этом документе строго прописано: «Не допускается использование вспомогательных медицинских технологий деторождения в целях выбора пола будущего ребенка за исключением случаев, когда это делается для предотвращения наследования будущим ребенком заболевания, связанного с полом».

- Делать селекцию пола, - продолжает объяснять доктор Чистяков, - можно только в тех случаях, когда есть медицинские показания. Например, есть наследственные заболевания, которые передаются только мальчикам, в этом случае селекция пола допустима. Во всех остальных случаях она запрещена.

Чистяков не раз сталкивался с тем, что к нему приходила пара и просила мальчика.

- Мы объясняем, что не можем делать мальчиков по заказу. И объясняем, что, кроме всего прочего, это запрещено и законодательно, - говорит эмбриолог.

Впрочем, специфика клиники Чистякова такова, что сюда, как правило, обращаются бездетные пары, которые долгие годы мечтают о ребенке, и им совершенно неважно, кто это будет – мальчик или девочка. Когда это чудо случается в их жизни, они молят бога и врачей только об одном: чтобы малыш был здоровым. Все остальное таким людям совсем не важно.