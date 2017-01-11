Милиционер из района Рудаки, которого правозащитники обвинили в изнасиловании девушки, уволен. Но уголовное дело в отношении него не возбуждено.

На основании новой проверки, которая была по поручению Генеральной прокуратуры проведена прокуратурой района Рудаки, в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника милиции было отказано.

Речь идет об инциденте, который произошел летом прошлого года в ОМВД района Рудаки. Малика (имя девушки изменено по ее просьбе) заявила, что она была изнасилована оперативным сотрудником милиции. Сообщение о данном факте было распространено Коалицией НПО против пыток, куда девушка обратилась за помощью.

«В возбуждении уголовного дела нам отказали, ссылаясь якобы на отсутствие насильственных действий со стороны милиционера, но его самого из органов уволили», - сообщил «АП» адвокат потерпевшей Абдурахмон Шарипов.

По словам адвоката, на руках защиты и самой потерпевшей есть фотографии с доказательством вины сотрудниками правопорядка. «На основании этих доказательств мы намерены обратиться в суд района Сомони с требованием о возмещении морального ущерба», - сказал Шарипов.

Как ранее сообщала «АП», данный инцидент, по словам адвоката Абдурахмона Шарипова, произошел в июне 2016 года в отделении милиции «Навобод» ОМВД-1 района Рудаки.

У изнасилованной 25-летней Малики (имя изменено), жительницы города Душанбе, был парень. «Молодые люди хотели пожениться, молодой человек забрал паспорт у Малики. Однако девушка узнала, что ее избранник женат. Она пришла в дом к парню, чтобы забрать паспорт, после чего произошел скандал с женой. Соседи вызвали милицию, всех участников скандала доставили в отделение милиции “Навобод” ОМВД-1 района Рудаки», - рассказал адвокат.

«В отделе подумали, что Малика непутевая девушка, и милиционеры начали к ней приставать. Сначала приставал участковый, но Малика стала кричать, и он передал ее оперативнику, который под угрозой шантажа и физической расправы, изнасиловал девушку», - сообщил Абдурахмон Шарипов.

По его словам, после трагедии, произошедшей с ней, Малика не стала замыкаться в себе, и обратилась за правовой помощью в Коалицию гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности.

На сайте Коалиции сообщалось, что адвокат обратился в соответствующие инстанции, однако в связи с бездействием милиции и органов прокуратуры, адвокат был вынужден обратиться к Омбудсмену. В связи с недоверием к территориальной прокуратуре, адвокат попросил, чтобы данное дело расследовала Генеральная прокуратура.

Между тем, в МВД Таджикистана назвали ложной данную информацию. «Такой случай у нас не был зарегистрирован», - сообщил «АП» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали, отказавшись от дальнейших комментариев.