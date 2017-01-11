Руководство государственной авиакомпании «Таджик Эйр» нацелено на возобновление авиарейса по маршруту Душанбе-Хорог-Душанбе. Сейчас компания ведет работы в этом направлении.

«По поручению правительства Таджикистана мы продолжаем активно работать в этом направление. Мы поставили перед собой цель возобновить этот рейс», - сообщили «АП» в ОАО «Таджик Эйр».

В авиакомпании отметили, что Хорог является стратегически важным направлением. «Мы это хорошо понимаем, и весь вопрос в плане возобновления авиарейса по этому маршруту сейчас сводится к технической подготовке АН–28. Это финансовый вопрос и он, конечно же, должен быть решен, но для нас также важным является обеспечение безопасности полётов по этому направлению», - сказал источник.

Напомним, авиасообщение между столицей и городом Хорог национальным авиаперевозчиком было приостановлено с начала октября прошлого года.

До этого полеты в Хорог выполнялись единственным оставшимся в авиапарке «Таджик Эйр» самолетом АН-28, имеющим соответствующее разрешение. Другие типы самолётов авиакомпании не могут летать туда из-за сложного высокогорного рельефа.

В настоящее время добираться до Хорога можно только автомобильным транспортом посредством автодороги, которая на территории ГБАО была асфальтирована еще при Советском Союзе - 80-годы.