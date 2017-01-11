В редакцию «АП» обратились жители двух населенных пунктов ГБАО, указывая на отсутствие доступа к мобильной связи Tcell и «МегаФон». За комментариями «АП» обратилась в эти компании.

В редакцию «Азия-Плюс» обратились жители кишлаков Разудж и Даржомч джамоата Бартанг ГБАО. По их словам, после прошлогоднего землетрясения в этих населенных пунктах нет доступа к мобильным сетям Tcell и «Мегафон», хотя за пределами этих кишлаков, на пастбищах мобильная связь доступна. С этой проблемой они обращались к представителям компаний, но вопрос остался нерешенным.

PR-служба компании Tcell, комментируя ситуация, сообщила, что вопрос находится на рассмотрении компании. Сейчас специалисты Tcell исследуют технические возможности построения сети в этом районе.

«Из-за труднодоступности региона, сложных погодных и географических условий, на строительство, установку и функционирование базовых станций на данной территории необходимы большие эксплуатационные расходы. Перед установкой каждой базовой станции необходимо оценить возможности компании и проанализировать потенциал, что в условиях данного региона занимает больше времени. Помимо данных населенных пунктов, базовые станции Tcell покрывают сетью практически всю территорию ГБАО», приводится в ответе компании Tcell.

Департамент по связям с общественностью компании «МегаФон Таджикистан» указывает, что в кишлаке Разудж оборудование связи компанией «МегаФон Таджикистан» не установлено, оно отсутствовало там и до землетрясения, произошедшего в ГБАО в прошлом году.

Специалисты компании утверждают, что в кишлаке Даржомч покрытие сети составляет 80%.

«После упомянутого стихийного бедствия базовая станция, работающая благодаря спутниковой связи, была установлена в Бартанге, в селении Гудара, наиболее пострадавшем от землетрясения. Развитие сети и установка новых базовых станций производится согласно планам технического развития, утверждаемым на каждый год. На данный момент в Бартангской долине работает 7 объектов связи компании «МегаФон Таджикистан». Их число будет увеличиваться, когда у нашей компании появятся финансовые возможности для дальнейшего расширения сети в данном районе», - приводится в ответе компании «МегаФон Таджикистан».