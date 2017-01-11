Перманганат калия, или как его называют в народе «марганцовка», широко используемая, как антисептик, стала дефицитом в столичных аптеках. Ажиотажа нет, но некоторые душанбинцы с больными детьми уже испытывают проблемы…

Читательница, назвавшаяся Ойгуль, рассказала «АП», что в последнее время из открытой продажи в аптеках пропала марганцовка.

"Я постоянно использую марганцовку, как антисептик. У ребенка заболело горло, нужно прополоскать марганцовкой, так меня в детстве мама лечила. Еще с советских времен она была в домашней аптечке у каждого из нас, но в последнее время она исчезла из аптек. Одни провизоры указывают, что марганцовку используют для изготовления взрывчатых веществ, другие - что ее используют для приготовления наркотиков и поэтому Минздрав запретил продажу. Весь советский союз использовал марганцовку, повально же не стали все наркоманами или террористами-пиротехниками. Так в чем причина?", - вопрошает Ойгуль.

Комментируя этот вопрос, 11 января в ходе пресс-конференции по итогам 2016 года заместитель руководителя Службы по государственному надзору за фармацевтической деятельностью РТ Махмадали Давлатов заявил, что запрета на свободную продажу перманганата калия в фармацевтических сетях нет.

"Марганцовку можно приобрести в любой аптеке, но в ограниченном количестве, не более одной упаковки (3-5 грамм), потому что этот препарат входит в список препаратов - прекурсоров, то есть вспомогательных веществ, используемых при синтезе наркотических средств", - заявил Давлатов.

"Из нее делают бомбы..."

После пресс-конференции мы решили заглянуть в аптеки, и попытаться купить пусть даже немного всенародно излюбленного антисептика. В пяти столичных аптеках, нам этого сделать не удалось.

"Нет, марганцовки. Она запрещена для продажи, из нее делают бомбы", - говорит девушка-провизор.

Один из провизоров, на условиях анонимности рассказал «АП», что запрета на продажу марганцовки действительно нет, но есть ограничения по отпуску в одни руки: один пакетик в 3-4 грамма.

"На самом деле аптечные сети не завозят этот препарат, чтобы не усложнять себе жизнь. С недавнего времени он включен в список прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Нет в наличии, нет проблем с проверяющими", - говорит собеседник.

По его словам, провизоры в аптеках по-разному обосновывают отсутствие марганцовки, указывая на запрет, на взрывоопасность и прочие причины.

"В реалиях это так и есть, - делится фармацевт. - Еще в советские годы многие дети делали из марганцовки «взрывпакеты» на болтах... Но это были забавы нашего детства. Сейчас, как оказалось, из этого самого антисептика умельцы изготавливают и наркотики в бытовых условиях".