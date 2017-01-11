Почти два года назад, 1 марта 2015-го, состоялись выборы в нижнюю палату парламента страны. После 10-летнего перерыва были образованы две партийные фракции и группа беспартийных депутатов. Однако, по мнению экспертов, качественных изменений в деятельности народных избранников не произошло.

Спикер призывает, депутаты не спешат…

После выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли, состоявшихся в марте прошлого года, свои фракции в парламенте создали депутаты от Народной демократической партии и Аграрной партии.

На одном из первых заседаний парламента спикер нижней палаты ШукурджонЗухуров призвал председателей фракций и беспартийную группу быть более активными при обсуждении вопросов, касающихся общественных интересов, прав людей и в целом развития Таджикистана. Он также призвал сохранять плюрализм мнений, иначе все старания народных избранников не дадут положительных результатов.

Однако уже в конце апреля, после того, как депутаты без обсуждения приняли шесть документов, спикеру пришлось вновь критиковать их за пассивность.

«Задавайте вопросы, вносите свои предложения. Со дня выборов прошло полтора месяца. Активно обсуждайте, вносите свои мнения, которые исходят после встреч с вашими избирателями, не надо вести себя так - пришел и сидишь», - сказал Зухуров парламентариям.

…Сегодня еще рано давать полную оценку деятельности депутатов нового созыва. Но, как считают эксперты, парламент, зависящий от исполнительной власти, как правило, остается недееспособным. А попытки спикера «расшевелить» депутатов заканчиваются только его монологом.

Молчание – золото?

Развитие парламентаризма и зависимость законодательного органа от правительства были и остаются одними из часто обсуждаемых вопросов в Таджикистане.

Таджикский журналист, работающий с парламентом, говорит, что за последние годы он не помнит случая, чтобы парламент активно обсуждал какой-либо законопроект или оспаривал и не принял предложения, исходящие от правительства.

«Таких случаев в истории таджикского парламента практически не было, - утверждает он. – Только спикер парламента, как правило, требует разъяснений по тем или иным вопросам касательно предложенных законопроектов, он же выступает в защиту таджикских мигрантов, как было, например, во время массовой драки на Хованском кладбище в Москве, или же говорит о проблемах больных диабетом».

Внешне, по словам эксперта, за последние годы практически все нормативные акты были приняты депутатами независимо от других ветвей государственной власти.

«На деле же народные избранники самостоятельно приняли лишь те акты, которые носят чисто организационный характер, - уверен он. – В практике депутатов нового созыва я могу отметить лишь один случай, когда в феврале нынешнего года парламент отправил на доработку поправки к закону о СМИ, которые были разработаны Минкультуры и предложены правительством».

Бесспорно, среди депутатов немало образованных, опытных кадров, считает журналист, но, к сожалению, ситуация какой была при прежнем созыве, так и остается неизменной.

«Дело даже не в том, почему они молчат при принятии тех или иных законов. Кто мешает им, скажем, проявлять инициативу в деле перевода таджикских заключенных из Китая? Этот вопрос вроде как рассмотрели и забыли. А между тем 28 января прошлого года в Китае был приведен в исполнение смертный приговор в отношении 51-летнего гражданина Таджикистана Хасана Юсупова. В то же время Казахстан добился перевода 7 своих граждан, осужденных в КНР пожизненно, на родину. Или вот другой пример, когда председатель Нацбанка говорит о возросшем доверии народа к банкам - в то время, когда банки в полнейшем кризисе. При этом никто из депутатов не возражает! Как это возможно?!», - негодует журналист.

До сильного парламента нам еще далеко

Депутаты парламента Таджикистана в целом справляются с выполнением возложенных на них обязанностей, считает таджикский политолог, оценивая двухлетнюю деятельность Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли.

Он напомнил, что законодательную инициативу в нашей стране имеют президент, правительство, члены верхней палаты и депутаты нижней палаты.

«Нужно учитывать тот факт, что в Таджикистане, в отличие от многих западных стран, где существует парламентская система государственного управления, форма правления – президентская. И неудивительно, что основная инициатива по разработке тех или иных законов исходит от президента», - говорит политолог.

Однако, считает он, хотелось бы, чтобы депутаты будущего парламента были более активными в этом направлении, потому что депутат парламента по своей сути является политическим лицом общества.

По мнению политолога, говорить о сформировавшейся системе деятельности парламента Таджикистана еще рано: «Законодательная ветвь государственной власти еще находится в процессе формирования, и нам придется еще многое сделать, чтобы у нас появился сильный парламент».

«Сильный Таджикистан – это сильные структуры»

По словам политического обозревателя Раджаби Мирзо, сегодня большинство граждан в поисках решения своих наболевших проблем обращаются непосредственно к президенту страны. Надеются только на него.

«А теперь поинтересуйтесь, сколько таких писем-обращений получили в Маджлиси намояндагон, и сравните эти цифры. Думаю, народ не обращается с просьбами и жалобами к депутатам не только потому, что не знаком с ними, но также потому, что люди не верят в то, что они решат их проблемы», - говорит он.

Эксперт напомнил, что в 2013 году он принимал участие в промежуточных парламентских выборах в районе Восе под девизом«Сильный Таджикистан – с сильными структурами!»

«Этот девиз означает, прежде всего, что в сильном государстве вся власть не должна быть сконцентрирована в руках одной структуры и одного человека, - говорит Раджаби Мирзо. – На встречах с избирателями я говорил, что хочу получить мандат депутата именно от них, чтобы зависеть от них. Люди воспринимали эти слова одобрительно. В этом вопросе у нас было лишь одно пожелание сидящим наверху: «Не мешайте провести выборы». Результат мы увидели…К сожалению, у нас принято считать, что слабый парламент и тихие депутаты более полезны».

По словам эксперта, в Таджикистане отсутствует баланс социально-политических сил. Официальный Душанбе считает, что сложившаяся ситуация идет ему на пользу, на самом же деле у данного процесса больше негативных последствий.

Раджаби Мирзо привел в пример соседний Кыргызстан, где, по его словам, ни Кремль, ни Вашингтон в решении многих двусторонних вопросов не могли извлечь пользы в ущерб кыргызской стороне.

«По мнению аналитиков, одной из причин этого было то, что в правительстве и парламенте соседней страны представлены различные силы, - говорит он. - Вспомните раздражение Кремля, когда Кыргызстан заявил, что введет парламентское правление. Причина известна. Если бы все зависело только от президента, Путин привез бы с собой пакет документов и смог бы обеспечить национальные интересы России в частной встрече тет-а-тет с Атамбаевым. Но так как в Кыргызстане форма госуправления – парламентско-президентская, Атамбаев при всем своем желании не смог бы подписать все соглашения так, как хотелось бы российскому лидеру. Вот почему тезис "Сильный Таджикистан - это сильные структуры!" актуален до сих пор», - подчеркнул обозреватель.