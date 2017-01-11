АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

- В Республиканском пресс-центре (здание ЦСИ) состоятся пресс-конференции по итогам 2016 года. В 9:00 перед журналистами отчитается Комитет по делам молодежи спорта и туризма, в 10:30 - Академия наук Таджикистана, а в 14:00 - представители ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство".

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ЯНВАРЯ

1937 – Вступила в строй первая гидроэлектростанция на р.Варзоб.

1989 – Началась последняя в СССР перепись населения, по результатам которой численность населения страны составила 286,7 млн. человек.

1992 – Из хранилища Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ похищены 185 изделий из серебра, бронзы и слоновой кости на общую сумму $4,6 млн.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ЯНВАРЯ

1947 – Родился Бобохонов Бободжон, бывший Генеральный прокурор Таджикистана, на пенсии с 2010 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем 1-6 мороза.

По Хатлонской области - Облачно в долинах местами небольшой дождь, в предгорных районах небольшой снег, туман. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем -4+1.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 9-14 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, местами до 30 мороза, днем 6-11 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 1-3 мороза.