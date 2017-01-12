Министерство иностранных дел Республики Таджикистан ознакомилось с интервью Посла Афганистана в Российской Федерации Абдулкаюма Кучи, в котором он, в частности, дает оценку ситуации в регионе Центральная Азия а также негативно отзывается о Республике Таджикистан.

Как сообщается в распространенном на сайте МИД заявлении, в этой связи, 31 декабря 2016 года Посол Исламской Республики Афганистан в Республике Таджикистан был вызван в МИД Таджикистана. Ему была передана нота протеста, в которой содержалась крайняя озабоченность и удивление в связи с оскорбительными выступлениями афганского посла в России в адрес таджикского народа и Таджикистана.

"Таджикская сторона настоятельно рекомендовала Афганской стороне принять действенные меры по всестороннему анализу данного негативного выпада со стороны официального представителя Исламской Республики Афганистан и потребовала соответствующих разъяснений", - отмечается в сообщении.

"Реакция афганского правительства о том, что высказывания посла Исламской Республики Афганистан в Российской Федерации являются его личным мнением и не отражают позицию Кабула, вызывает сожаление". Департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

"Также отдельно хотелось бы прокомментировать слова бывшего губернатора афганской провинции Кундуз Умари Суфи о том, что танки и другая военная техника радикального движения "Талибан" ремонтируются на территории Республики Таджикистан. Вызывает разочарование то, как бывший государственный чиновник Исламской Республики Афганистан делает необдуманное и не имеющее оснований, заявление. Можно было предположить, что бывший губернатор не имеет представления о тяжелом вооружении, в частности о танках и о том, как они могут беспрепятственно, оставаясь незамеченными, доставляться в Таджикистан. Однако, Умар Суфи прекрасно осведомлен, что сделать это невозможно. В этой связи, популистские заявления господина Суфи расцениваем как провокационные и направленные на создание негативного образа Республики Таджикистан в афганском обществе", - подчеркивает таджикский МИД.

"Вместо глубокого анализа сложностей, с которыми сталкивается Афганистан и переживает афганское общество, факторов влияющих на обстановку в этой стране и поиска путей их преодоления, официальные лица Кабула решили пойти по иному пути. Подобные высказывания афганских представителей, отличающиеся недальновидностью, некомпетентностью и отсутствием элементарных знаний, вызывают глубокое сожаление и препятствуют созидательной атмосфере, реализации ранее достигнутых договоренностей и тем самым наносят вред двусторонним отношениям, основанным на принципах дружбы и добрососедства", - заключается в сообщении.