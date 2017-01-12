Барак Обама, выступая 10 января перед американцами с последней в качестве президента США речью, от переполнявших его эмоций даже прослезился

Последняя запись президента США Барака Обамы в твиттере @POTUS установила рекод по числу лайков и ретвитов за все время существования аккаунта. Об этом сообщает Cnet.

Репост последней записи уходящего президента сделали свыше 670 тысяч пользователей, а лайки под ним оставили 1,4 млн человек.

Уходящий американский лидер Барак Обама 11 января сделал последнюю запись в президентском Twitter, и это сообщение поставило рекорд по сбору лайков и репостов среди всех его прежних записей в этой соцсети.

Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши, — гласит прощальный президентский твит Обамы

Барак Обама завел личный аккаунт в Twitter под псевдонимом POTUS, что представляет собой полное название должности американского лидера и расшифровывается как President of the United States (президент США), в мае 2015 года.

За первые пять часов на его страничку подписались более миллиона пользователей, что стало мировым рекордом. По состоянию на январь 2017 года главу американского государства читают более 13,3 миллиона человек.

Напомним, уже через восемь ней – 20 января, Дональд Трамп официально вступит в должность президента США, а прежняя американская администрация во главе с Бараком Обамой уйдёт в отставку.