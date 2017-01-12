В прошлый раз мы рассказали о том, как научить ребенка распоряжаться деньгами, сегодня в рамках совместного проекта «Азия-Плюс» и Спитамен Банка «Финансовая грамотность» мы расскажем о том, какие виды пластиковых карт существуют.

Очень часто можно услышать выражение «кредитная карточка», однако не всякая пластиковая карта является кредитной. Кредитная карта только та, на которой хранятся заемные средства. То есть, это деньги, которые вы возвращаете банку. Обычно банк устанавливает лимит, в рамках которого вы можете совершать покупки и пользоваться денежными средствами. В конце месяца на сумму использованных денег также начисляется процент, как в случае с обычным кредитом. В Таджикистане кредитными картами не пользуются, в основном действуют обычный дебетовые карты, а также сейчас можно воспользоваться услугами овердрафт.

Что такое дебетовая карта? Дебетовая карта предполагает, что вы можете использовать только ту сумму денежных средств, которая есть на вашем расчетном счете. Некоторые банки начисляют невысокий процент на остаток денежных средств, как при банковском вкладе.

Карта с услугой овердрафт дает возможность в случае недостатка средств оплатить товары или услуги в кредит, а в конце месяца процент зачислится только на ту сумму, которую вы брали. Например, вы сделали покупку в супермаркете на 100 сомони, а на вашем банковском счету только 50, в этом случае, банк оплатит вам оставшиеся 50 сомони, но в конце месяца начислит на них определенный процент.

Карты также бывают локального использования и международные. Локальные карты это те, которыми можно пользоваться внутри одной страны иногда даже только внутри одного банка.

Международные – VISA, Union pay, Master Card, которые дают возможность оплачивать товары и услуги по всему миру.

Если говорить о преимуществах пластиковых карт, то невозможно не отметить доступность ваших средств 24 часа. Например, если вы работаете весь день, а по окончанию рабочего дня Вам необходимы деньги, вы можете обналичить их с вашего банкомата в любое время.

Пластиковая карта это стопроцентная сохранность ваших средств. Если вы потеряли кошелек с обналиченными деньгами, то возможно их не вернуть, а если вы потеряли банковскую карту, то вспомните, какие меры наш банк советовал вам принимать и вы вернете все свои средства в целости и сохранности. Посредством пластиковых карт вы можете оплатить что либо на расстоянии, например, авиабилеты или интернет покупку.

Старайтесь использовать все преимущества пластиковых карт, они созданы для удобства и упрощения Вашей жизни.

Материалы рубрики «Финансовая грамотность» публикуются в рамках договора о сотрудничестве между ЗАО «Спитамен Банк» и ООО Информационное Агентство «Азия-Плюс» в сфере повышения финансовой грамотности населения.