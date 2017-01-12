Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам 2016 года составил 6,1%, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Согласно данным регулятора, в последнем месяце года инфляция составила 0,3%, что на 0,3% ниже, чем в ноябре.

Отметим, что наивысший уровень инфляции в республике в прошлом году был зафиксирован в январе (1,4%) и августе (0,8%).

Напомним, правительство Таджикистана планировало инфляцию по итогам 2016 года на уровне 7%. На таком же уровне запланирована инфляция в нынешнем году.

Между тем, Азиатский банк развития в 2016 году прогнозировал Таджикистану инфляцию на уровне 7%, Всемирный банк – 7,5%, а Международный валютный фонд– 8,2%.

По итогам 2015 года в республике была зафиксирована инфляция на уровне 5,1%.