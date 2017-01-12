В то время, когда Таджикистан сталкивается с множеством вызовов в сфере безопасности и экономики, для страны огромное значение имеет проведение структурных реформ, соблюдение прав человека и надлежащее управление. В этом сложном процессе осуществления реформ государству не найти лучшего партнера, чем организации гражданского общества. Подлинно устойчивые результаты могут быть достигнуты только тогда, когда государство и гражданское общество работают бок о бок в атмосфере социального согласия для расширения всестороннего диалога и соблюдения прав человека.

Гражданское общество играет двойную роль в процессе проведения реформ, консолидации общества, развитии демократии и плюрализма. Во-первых, гражданское общество в демократическом государстве - это своего рода обозреватель, указывающий на пробелы и неточности в законодательстве, управлении и государственном администрировании. Оно действует в качестве неотъемлемой части системы противовесов и сдерживания чрезмерного злоупотребления властью государственными служащими, помогая им стать более ответственными, объективными и эффективными. Иногда может показаться, что организации гражданского общества критикуют государственную власть вследствие своего субъективного восприятия: будто главной целью и частью их деятельности является только критика, но на самом деле указанные ими проблемы и их критику следует использовать на благо строительства ответственного и правового государства.

С другой стороны, взаимодействие гражданского общества с государственными структурами может помочь в решении возникающих проблем и задач. Неправительственные организации играют важную роль в посредничестве и содействии урегулированию всевозможных конфликтов. Следовательно, во-вторых, гражданское общество помогает сближению граждан и государства путем вовлечения и информирования граждан, содействуя их диалогу с государством. Широко обсуждая разные актуальные проблемы, неправительственные организации вовлекают граждан в общественную жизнь и диалог с государством. Гражданское общество – это хороший и надежный партнер государства, но никак не его конкурент или враг.

Мне приятно отметить, что Таджикистан располагает целым рядом отличных примеров хорошего и эффективного сотрудничества между государственными учреждениями и организациями гражданского общества, в частности, в сфере развития прав человека и демократии. Например, хорошим примером может служить процесс проведения активных консультаций между неправительственными правозащитными организациями и государственными органами в деле подготовки докладов для учреждений ООН, в частности «Универсального периодического обзора». Другой хороший пример – это работа специальной совместной мониторинговой группы из числа представителей офиса Уполномоченного по правам человека и неправительственных организаций, которая регулярно посещает закрытые и полузакрытые учреждения.

Пусть в новом, 2017 году все эти положительные примеры станут основой для дальнейшего сотрудничества гражданского общества с государственными учреждениями, в частности в сфере защиты прав человека, что является ключом к формированию подлинно демократического и плюралистического государства.