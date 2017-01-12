Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра столицы. Соответствующий указ подписал президент сегодня.

64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный столичный градоначальник на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Также сняты с должностей всего его заместители и главы столичных районов.

Махмадсаид Убайдуллоев как председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ (верхней палаты парламента) является вторым лицом в государстве.

До сегодняшнего дня 29-летний Рустам Эмомали возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом на пространстве СНГ.

Рустам Эмомали родился 19 декабря 1987 года. Окончил Таджикский национальный университет по специальности «Международные экономические отношения», являлся слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ.

Пресс-служба президента РТ

Работал в Комитете по инвестициям и госимуществу, вице-председателем Союза молодежи РТ. Один из организаторов и совладельцев футбольного клуба «Истиклол», президент Федерации футбола Таджикистана.

Женат, имеет трех детей.

Махмадсаид Убайдуллаев родился 1 февраля 1952 года в селе Киров Фархорского района Хатлонской области. В 1974 году закончил политехнический институт г. Харькова (Украина). В 1985 году – закончил высшую партийную школу в г. Ташкенте. Занимал руководящие должности в администрациях Кулябской области. В 1985-1986 годах, в возрасте 33 лет Убайдуллаев стал зампредседателя Государственного статистического комитета, но после вернулся в Куляб. Вплоть до 1990-го года руководил областным статкомитетом в Кулябе, затем – перешел в должность зампредседателя исполкома г. Куляба.

Валентина Матвиенко и Махмадсаид Убайдуллоев

На 16-й сессии Верховного совета Таджикистана, который состоялся во дворце Арбоб Худжанда в 1992 году, поддержал кандидатуру Эмомали Рахмонова на руководство республикой. Убайдуллоев занимал посты зампремьера в правительстве Таджикистана, отвечал за силовой блок. Тогда ему было всего 40 лет.

В 1994 году М.Убайдуллаев был назначен на пост первого зампремьера Таджикистана. Через 2 года, после первого мятежа сил, подконтрольных полковнику Махмуду Худайбердыеву, установивших контроль на перевале Фахробод и угрожавших безопасности Душанбе, Убайдуллоев был снят с поста. Но лишь спустя несколько месяцев был назначен на пост главы администрации Душанбе, который до него занимал Юрий Поносов. После создания двухпалатной системы в парламенте, в 2000 году был назначен на пост председателя Маджлиси Милли, который занимает до сих пор. Таким образом, последние 17 лет является вторым лицом в государстве.