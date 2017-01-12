После отставки Махмадсаиду Убайдуллоева с должности мэра столицы. Президент также снял всех его заместителей и глав столичных районов, сегодня же на их должности назначены новые лица. Среди них бывший министр здравоохранения.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон одобрил назначения первого заместителя и заместителей председателя города Душанбе.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, первым заместителем председателя города Душанбе назначен Зувайдзода Махмадсаид Махмуд, до этого являвшийся директором Дирекции по строительству правительственных объектов исполнительного аппарата президента РТ. Новым директором Дирекции стал Раджабали Саидвализода.

Заместителями мэра города назначены Бахтиёр Назирмадзода, Мавсума Муини, Курбон Саидзода и Фаррух Джумазода. Ранее Бахтиёр Назирмадзода занимал должность советника помощника президента РТ по экономическим вопросам, Мавсума Муини – была первым заместителем председателя Комитета по делам молодежи, спорту и туризму при правительстве РТ.

Между тем, указами президента сняты с должностей председатели трех районов столицы: Саиднуриддин Ализода с должности председателя района Сино, Аламхон Курбонов – района Исмоили Сомони, а Сайдамир Сиёмардзода – района Шохмансур.

И.о председателя района Сино назначен теперь уже экс-министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ Нусратулло Салимзода. Министром здравоохранения и социальной защиты населения назначен Насим Олимзода, до этого работавшим заместителем министра в этом ведомстве.

пресс-служба президента РТ Новые главы столичных районов

И.о. главы района Исмоили Сомони стал Сами Шариф, являвшийся директором ГУ «Дирекция зоны затопления Рогунской ГЭС». Исполняющим обязанности председателя столичного района Шохмансур назначен Низом Хакимзода.

Между тем, постановлением правительства Таджикистана от должности заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения освобожден Навруз Джафаров.

Как отмечает пресс-служба президента РТ, все назначенные на руководящие и ответственные должности города Душанбе кадры являются молодыми, опытными кадрами, владеющими иностранными языками и показавшими высокий уровень профессионализма в своей деятельности в различных сферах, пользуются авторитетом в обществе.

«Эмомали Рахмон призвал всех, кто сегодня взял на себя ответственность руководителей различного уровня местной власти в городе Душанбе, усилить деятельность всех ветвей государственной власти в Душанбе и его районах в рамках закона, постановлений Правительства РТ, поручений и указаний, озвученных в послании президента страны Маджлиси Оли, добросовестно и преданно служить народу. Основными задачами каждого руководителя являются преданное и добросовестное служение Родине и народу, труд во имя благоустройства и процветания столицы страны города Душанбе, обеспечение населения транспортом, теплом, электроэнергией, другими потребностями первой необходимости.

По словам главы государства, для выполнения этой задачи необходимо наладить серьезный контроль и чувствовать высокую ответственность.