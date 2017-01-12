Несколько десятков таджикистанцев сегодня стояли в очереди за талонами, чтобы попасть на собеседование по программе переселения в Россию. Кадры, заснятые у здания душанбинского представительства МВД РФ (по вопросам миграции), выложили пользователи Facebook.

Между тем, как сообщал ранее руководитель представительства МВД России в Таджикистане Владислав Маркевич, в 2016 году 14 тысяч таджикистанцев выразили желание переселиться в Россию. За два года число желающих перебраться на постоянное место жительство в Россию таджикистанцев выросло на 40%.