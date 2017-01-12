«Эразмус+» (Erasmus+) – это программа Европейского союза, которая поддерживает проекты, партнерства, мероприятия и мобильность в области образования, профессионального обучения, спорта и работы с молодежью. Программа, действующая с 2014 по 2020 год, предоставляет финансирование для развития сотрудничества во всех этих областях как между европейскими странами, так и между европейскими странами и странами-партнерами во всем мире.

«Эразмус +» признает важность широкого, не ограниченного странами ЕС, международного сотрудничества во всех областях, особенно в сфере высшего образования. Программа опирается на опыт и успех прошлых программ ЕС в области высшего образования («Альфа», «Эразмус Мундус», «Темпус») и поддерживает международный обмен идеями и лучшей практикой среди вузов. «Эразмус +» расширяет возможности получения финансирования гражданами и организациями, упрощает механизм предоставления стипендий и грантов и добавляет ряд новых направлений поддержки к уже имеющимся.

Уже более 25 лет Европа финансирует программу «Эразмус», которая дала возможность более чем 3 млн европейских студентов освоить часть программы обучения в вузах других европейских стран. Теперь «Эразмус +» открывает такую возможность для лиц и организаций в других частях мира.

Эта программа разработана Европейской комиссией в Брюсселе и осуществляется Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре в Брюсселе и национальными агентствами в каждой из 33 стран, присоединившихся к программе. Финансирование выделяется по итогам ежегодно проводимых конкурсов проектных заявок, которые являются предложениями, публикуемыми Европейской комиссией в «Официальном журнале Европейского союза» или на интернет-сайтах Европейской комиссии, национальных агентств или Исполнительного агентства.

В целом на Программу на период с 2014 по 2020 год будет выделено почти 16,5 млрд евро.