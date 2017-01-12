Академия наук Таджикистана совместно с китайскими и российскими учеными продолжает восстановление исследовательского гомогенного ядерного реактора на растворах солей «Аргус»

12 января в ходе пресс-конференции по итогам прошлого президент Академии наук, академик Фарход Рахими, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что Академия наук продолжает изучать состояние реактора для определения его технических возможностей и перспектив эксплуатации. Согласно принятой принятой в 2015 году госпрограммы, ядерный реактор должен полностью начать работу во всех научных направлениях к 2020 году.

- Работа в этом направлении проводится совместно с госкорпорацией «Росатом», вернее с входящим в его состав научно-производственным объединением «Красная Звезда», основным российским разработчиком и изготовителем космических ядерных энергоустановок. Мы сотрудничаем в этом направлении и с российским национальным исследовательским центром «Курчатовский институт» (бывший московский Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова – ред.). Наряду с ними мы работаем и с корпорацией по ядерным технологиям «Китай атом».

Касаясь вопроса финансирования проекта Рахими отметил, что для реализации госпрограммы по восстановлению и дальнейшему использованию ядерного исследовательского реактора «Аргус – ФТИ» на 2016-2020 предусматривается выделение $ 35 млн.

Рахими добавил, что исследовательский гомогенный ядерный реактор на растворах солей тепловой мощностью 20 кВт, созданный в Институте ядерных реакторов, единственный в мире действующий реактор на растворах солей. Всего было построено два реактора: один в Курчатовском институте в Москве, второй пока не запущенный в Душанбе.

Резюмируя свой комментарий по реактору, президент Академии наук пообещал журналистам в ближайшее время организовать посещение данного объекта.

Касаясь отдельно сотрудничества с китайскими специалистами, Рахими сообщил, что в рамках Соглашения между АН Таджикистана и АН КНР о научном сотрудничестве создан Научно-исследовательский центр по экологии и окружающей среды Центральной Азии.

Президент АН также сообщил, что в прошлом году научные учреждения АН РТ провели 65 фундаментальных, 40 прикладных исследований и разработку 15 технологий по приоритетным направлениям естественных, технических, гуманитарных и общественных наук.

Наряду с этим, по его словам, в прошлом году была возобновлена деятельность Международной обсерватории «Санглох» Института астрофизики АН РТ и сейсмологической станции «Симигандж».

По данным Академии наук, в 20 диссертационных советах РТ было защищено 255 диссертаций на соискание ученых степеней, в том числе 23 докторских и 232 кандидатских.