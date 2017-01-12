Столичные жители называют Махмадсаида Убайдуллоева, которого президент отправил в отставку, народным мэром. В социальных сетях о его работе вчера было написано множество положительных отзывов и слов благодарности.

Журналист Раджаби Мирзо назвал работу с гражданским обществом лучшей заслугой бывшего мэра столицы Махмадсаида Убайдуллоева.

«Институт гражданского общества Махмадсаид Убайдуллоев считал одним из сильных институтов государственного управления», - почеркнул Раджаби Мирзо.

Другой столичный активист подчеркнул, что именно благодаря политической воли бывшего градоначальника, каждый год внедрялись новые технологии для решения социально-экономических проблем горожан.

«Махмадсаид Убайдуллоев как мэр города был одним из самых активных пользователей новых технологий. Сайты mometavonem.tj, который работает уже пять лет, dushanbe.tj и электронная почта dushanbe80@yahoo.com более 10 лет, bemiyonaravho.tj и страница в Facebook (больше трех лет), которые стали связующим звеном между населением и администрацией города, являются прямым результатом его работы», - подчеркнул один из участников проектов столичной мэрии.

«Последние годы Махмадсаид Убайдуллоев прислушивался к голосу народа и общественности, старался быть поближе к жителям столицы и не оставлял без ответа ни одну жалобу горожан», – такое мнение высказал в одном из СМИ эксперт Абдумалик Кодиров. По его словам, новому мэру придется опираться на опыт Убайдуллоева, ведь управлять сложным механизмом города - дело непростое.

Напомним, в 2012 году экс-глава города встретился с пользователями сети Facebook «без посредников», чтобы с ними обсудить проблемы таджикской столицы.

Между тем, Махмадсаид Убайдуллоев, несмотря на отставку с должности мэра, все еще остается вторым лицом в государстве. В августе 2015 года он был переизбран на пост главы Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана (верхней палаты парламента).

Вместе с Махмадсаидом Убайдуллоевым в отставку были отправлены все его заместители и главы районных администраций.

Как подчеркивала пресс-служба президента, комментируя новые назначения в столичной администрации, «все назначенные на руководящие и ответственные должности города Душанбе кадры являются молодыми, опытными кадрами, владеющими иностранными языками и показавшими высокий уровень профессионализма в своей деятельности в различных сферах, пользуются авторитетом в обществе».

Как сообщило Радио «Озоди», о новых назначениях в городской администрации стало известно утром 12 января на собрании с участием членов правительства, активистов и представителей гражданского общества столицы, где Убайдуллоев поблагодарил главу государства за то, что все эти года оказывал ему поддержку и помощь.

«Убайдуллоев также подчеркнул, что назначение Рустами Эмомали на должность председателя города Душанбе связано с тем, что правительства делает ставку на молодых специалистах. Он поблагодарил всех, кто с ним работал все эти годы, а также попросил прощение у тех, кого ненароком обидел в процессе своей работы на посту мэра столицы», - сообщало «Озоди» со ссылкой на участников собрания.

Рустами Эмомали, в свою очередь заявил, что приоритетным в деятельности нового руководства города станет решение насущных проблем столицы и ее жителей.