В Душанбе прошли соревнования на Кубок Федерации фехтования Таджикистана. В них приняли участие и девять воспитанников кулябской школы фехтования. Казалось бы, для Куляба, где не так популярен этот вид спорта, это достижение из области фантастики, но, когда беседуешь со специалистом, начинаешь понимать, насколько это реально.

Наш собеседник - тренер фехтовального клуба «Лидер» города Куляба, мастер спорта РТ по фехтованию Манижа Зардиева.

- В первую очередь, Манижа, примите и наши поздравления, а заодно расскажите о пути к успеху.

- Спасибо! На турнире было около 65 фехтовальщиков. И состязались они по трем видам оружия: сабля, рапира и шпага. В нашей делегации были 4 шпажиста и 5 саблистов. Бекназар Нуров стал первым среди саблистов, а Далер Одинахмадов занял второе место, Мехрулло Рахматов стал обладателем бронзы среди шпажистов.

Основа фехтования в Кулябе была заложена ныне покойным Абдулхайром Усмоновым, мастером спорта СССР по фехтованию, неоднократным участником Спартакиады народов СССР (1960–1964, 1968 гг.), четырехкратным чемпионом СССР по фехтованию. Он рано ушел из жизни, не сумев воплотить в жизнь все свои планы.

Мы организовали клуб «Лидер» в 2013 году при непосредственной поддержке Федерации фехтования страны. И выражаем искреннюю признательность за поддержку генеральному секретарю Федерации фехтования страны Хисраву Насимову и моему первому тренеру Шахбозу Нуралиеву. Уже через год, в 2014 году, мы приняли участие в чемпионате страны в городе Душанбе, и все заняли почетные призовые места.

Постепенно росло и число энтузиастов, их стало 20 человек. Мы продолжали заниматься. Все расходы по аренде помещения, участию в соревнованиях мы брали на себя. Любопытно, что после того, как в 2015 году на сайте радиостанции «Озоди» поместили ролик, рассказывающий о нашем клубе «Лидер», этот ролик каким-то образом был замечен и председателем Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Республики Таджикистан, и сразу же последовала и соответствующая реакция. Руководство Комитета поддержало наш клуб, взяло нас под свое крыло, теперь мы официально числимся в составе Кулябской региональной детско-юношеской спортивной школы по фехтованию, пользуемся, так сказать, официальной поддержкой.

А то, что мы как самостоятельная школа можем выступать, представить свою школу фехтования и на более высоком уровне, показало наше участие и в соревнованиях республиканского масштаба.

- Раз уж вы говорите о претендентах во множественном числе, то, наверное, и занимающихся сейчас у вас немало?

- Только в одном клубе «Лидер» занимаются у нас 30 спортсменов. Это все учащиеся городских школ. С учетом того, что растет и число желающих заняться этим видом спорта, мы открыли в городе еще два клуба. Это клуб Saber (сабля) и «Лидер-2». Кстати, тренерами в этих клубах работают мои ученики Сухроб Мирзоев и Бекназар Нуров. В Saber занимаются 20 спортсменов, и в «Лидере» - 20. И они все, замечу, энтузиасты. Занимаемся мы все ежедневно, в Кулябском городском спортивном комплексе «Маджмааи варзиши». Условия здесь нормальные. Кстати, мы не отказываем желающим заниматься этим видом спорта. Если человеку не нравится, он уходит. Остаются только истинные поклонники этого вида спорта.

- В перспективе где и в каком ранге хотели бы видеть свою школу фехтования?

- Учитывая тот факт, что фехтование – олимпийский вид спорта, хотим регулярно участвовать в соревнованиях международного уровня, набраться опыта, достойно представить в столь престижных турнирах как всю страну, так и наш любимый город Куляб. Уверена, в скором будущем мы заявим о себе всерьез!..

- Расскажите, пожалуйста, немного и о себе.

- Сама – уроженка города Куляба. Выпускница гимназии при Технологическом институте. Окончила заочное отделение Государственного коммерческого университета в г. Душанбе. Фехтованием начала заниматься в 2012 году. В 2014 году стала чемпионкой страны. Помимо того, что занимаюсь тренерской деятельностью, являюсь и действующей спортсменкой.