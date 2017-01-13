Свой очередной матч в рамках Мемориала Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге молодежная сборная Таджикистана по футболу проведет против сверстников из Беларуси.

12 января завершился групповой этап Мемориала Гранаткина для участников квартетов «А» и «В». В своем заключительном поединке в группе «А» таджикская молодежная сборная сыграла вничью с Эстонией – 1:1.

«К сожалению, удача в этот вечер была не нашей стороне. Таджикские футболисты имели полное игровое и территориальное преимущество над соперником. Эстонцы изредка выходили на нашу половину поля. Владение мячом составляло примерно 80 на 20 в нашу пользу. Но не повезло, подопечные Виталия Левченко не смогли реализовать уйму моментов, сыграв вничью с соперником», - сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В группе «А» с шестью очками лидировала команда Греции (эту сборную наша «молодежка» обыграла в первом туре – 1:0). Футболисты Таджикистана и Болгарии набрали по четыре очка, однако за счет личной встречи болгары опередили нас в турнирной таблице и пробились в четвертьфинал, заняв второе место в группе.

Теперь футболистам Таджикистана предстоит провести еще три матча в рамках Мемориала Валентина Гранаткина. Подопечные Левченко сыграют в утешительном турнире за 9-16-е места. Свою очередную встречу в Санкт-Петербурге наша «молодежка» проведет против сборной Беларуси, которая неудачно выступила в группе «В», заняв последнее место в своем квартете. Встреча между молодежными сборными Таджикистана и Беларуси состоится в субботу, 14 января.