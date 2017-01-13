Уголовное дело в отношении сотрудника колонии строгого режима №3 города Худжанда, откуда в ноябре прошлого года бежал запключенный, завершено и направлено в суд.

Сообщив сегодня журналистам об этом, прокурор Согдийской области Хабибулло Вохидов отметил, что дело возбуждено по статье 322 (Халатность) УК Республики Таджикистан в отношении сотрудника колонии Даврона Набиджонова. "Расследование дела уже завершено и направлено в суд для рассмотрения", - сказал прокурор.

Напомним, 26-летний житель Исфары Амонуллохон Носири совершил побег из Худжандской исправительной колонии строгого режима номер №3/3 вечером 24 ноября 2016 года. Он был задержан спустя два дня сотрудниками милиции на территории родного Исфаринского района.

Амонуллохон Носири в 2009 году был осужден Согдийским судом за разбой и приговорен к 14 годам лишения свободы. Срок осужденный отбывал в колонии строгого режима.

За последние полгода это уже второй побег из Худжанской колонии. Ранее, в ночь на 17 июня 2016 года из колонии пытались бежать заключенные Рамзуллохон Дадохонов, Хабибджон Юсуфов и Мирзозариф Каюмов. Они ранили ножом начальника отдела контроля и воспитания тюрьмы Ёрмамада Алимамадова, который скончался по пути в больницу.

Тогда сообщалось, что заключенные хотели совершить побег, чтобы вступить в террористическую группировку «Исламское государство».

При попытке побега Мирзо Каюмов, 1986 года рождения, осужденный в декабре 2015 года на 14 лет за участие в боевых действиях в Ираке, был убит. Хабибджон Юсупов, 1980 года рождения, уроженец Худжанда, получил ранения и был задержан.

Заключенный, которому удалось сначала бежать, но который позднее был задержан -Рамзуллохон Додохонов, 1988 года рождения, уроженец Исфары, отбывал свой 20-летний срок за участие в боевых действиях в Вазиристане (Пакистан).