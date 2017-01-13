33-летняя певица, бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова скончалась у себя дома во Владивостоке. Об этом сообщил исполнитель Прохор Шаляпин в своем Instagram.

«Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды" (музыкальная передача Первого канала — прим. «Ленты.ру»), в которой Жанна тоже участвовала», — написал он.

По словам Шаляпина, Роштакова умерла спустя несколько часов после телефонного разговора с ним. Певец отметил, что женщина рассказала ему о планах переехать в Москву.

В комментарии dni.ru Шаляпин заявил, что причиной смерти Роштаковой стал бытовой несчастный случай. «Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки», — добавил он.

Жанна Роштакова — лауреат молодежной премии «Хрустальная нота» 1997 года, победитель конкурса старшей вокальной категории «Утренняя звезда» 1999 года в Юрмале. Некоторое время она была солисткой в российской поп-группе «Лицей».