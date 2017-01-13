Новый столичный мэр Рустам Эмомали на первом собрании актива города по случаю его назначения озвучил первые девять задач, которые он намерен решить.

Выступление нового мэра города Душанбе после его представления активу города было показано по всем государственным телеканалам. ТВ «Шабакаи аввал» разместило свой сюжет с выступлением нового мэра и прощанием со старым в интернете.

Как следует из выступления Рустама Эмомали, старшего сына президента, назначенного 12 января на пост главы столичной администрации, перед ним сейчас девять важных задач.

В частности, Рустам Эмомали обещает: строгое соблюдение законности в столице, выполнение столичного бюджета и обеспечение его прозрачности, ремонт столичных дорог и их соответствие международным стандартам, наведение порядка с общественным транспортом, обеспечение всех жителей чистой питьевой водой, электроэнергией и теплом. Он также обещает обеспечить верховенство закона и неуклонную борьбу с нарушением законодательства, построить новые школы и детские сады, повысить уровень образования и создать в столице новые рабочие места.

В своем выступлении новый столичный градоначальник также напомнил, что сегодняшняя инфраструктура города, построенная еще 50 лет назад, не отвечает требованиям времени. «Она рассчитана на 400 тысяч горожан, а население столицы сейчас превышает 1 миллион», - добавил Рустам Эмомали.