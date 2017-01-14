В Париже состоялась церемония подписания Совместной декларации об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Княжеством Монако.

Документ с таджикской стороны был подписан 13 января Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан во Французской Республике Хомиджоном Назаровым, со стороны Монако — Чрезвычайным и Полномочным Послом Княжества Монако во Французской Республике Клодом Котталорда.

Как сообщили в посольстве Таджикистана во Франции, после подписания документа состоялся обмен мнениями по вопросу развития взаимовыгодных отношений, в частности в сфере туризма, образования и культуры, банковского дела, а также по вопросам международной и региональной повестки дня.

Княжество Монако — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря. Является одной из самых маленьких и наиболее густонаселённых стран мира. Княжество широко известно благодаря казино в Монте-Карло и проводимому здесь этапу чемпионата Формулы-1 — «Гран-при Монако».