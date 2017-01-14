Жанр: фантастика, боевик, приключения,

Страна: Великобритания, Франция, Гонконг, США

Режиссер: Джастин Курзель

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джереми Айронс

Кому смотреть? Поклонникам экшна и игры Assassin'sCreed

Где смотреть? В кинотеатре Навруз

Ассасины, анимус, абстерго и куча других непонятных слов.

Это увлекательный был аттракцион,

В котором развлеклись Майкл и Марион

…Но вот понравится ли зрителю он?

Кредо убийцы - зрелищная картина, основанная на одноименной компьютерной игре. Многие геймеры 6 долгих лет ждали этой экранизации. И этот день настал. Лента начинается с того, что некий Каллум Линч приговорен к смертной казни. Исполнение идет по плану, инъекция введена, но в какой-то момент вместо того, чтобы придать мужчину забвению, его направляют в исследовательский центр Мадрида, принадлежащий AbstergoIndustries. Это странное место – не что иное, как современное воплощение пристанища тамплиеров. Вкладывая миллиарды долларов в секретный проект, они похищают потомков ассасинов (представителей древнего ордена убийц), подключают их к машине под названием «Анимус» и получают с ее помощью доступ к генетической памяти подопытного. Другими словами это гигантское чудо-сооружение позволяет Абстерго перенестись в XV век и увидеть прошлое глазами пра-пра-пра-пра (и т.д. ) бабушек и дедушек тех людей, которых они подключают к Анимусу. А все для того, чтобы найти тот еще фрукт. Каждый из нас еще с детства знает, что лучшее время для сбора яблок – когда собака привязана. Но вот достать «Яблоко Эдема», которое представляет собой «семя первого непослушания человека», задачка явно посложнее.

Для большинства непосвященных и тех, кто незнаком с игрой Assassin'sCreed, это может показаться полным бредом. Но извиняйте: таков уж основной сюжет фильма.

Так вот в стенах корпорации «Абстерго» Каллум становится подопытным кроликом в машине Анимус. Почему именно он? Да потому, что в его жилах течёт кровь ассассина Агилара, жившего 500 лет назад. Во времена Испанской инквизиции этот товарищ возглавлял секретное братство убийц, защищавших сакральную реликвию Эдема от Рыцарей Тамплиеров, потомки которых решили яблочко-таки отобрать. Причем вроде как для благих целей: остановить насилие на всей нашей грешной Земле-матушке. Пребывая в шоке от услышанного, Каллум постепенно вникает в суть происходящего (чего нельзя сказать о рядовом зрителе) ина ваших глазах совершает путешествие в эпоху крестоносцев, превращаясь в наемного убийцу ассасина и настоящего мастера клинка. Тут вам и экшн, и перемещения во времени и, казалось бы, до обретенияцели осталось всего ничего, но в какой-то момент эксперимент выходит из-под контроля. Потому что абсолютной властью над человечеством не должен обладать никто.

Да, быть может,концепция генетической памяти и вселенная вражды ассасинов и тамплиеров просто кричали о возможности появиться на большом экране, нокинопо играм работает не всегда. Вот и в данном случае есть ряд вопросов и неясностей. Так, если фильм готовился для армии фанатов игры по всему миру, почему же так безжалостно поотрубались характеры главных героев? Оригинальная игра полна событий и эмоций: противостояние, дружба, предательство, манипулирование, любовная линия и война. Где все это? Где реальные исторические лица, присутствовавшие в игре? Главному капюшону (Агилару) уделили минимум внимания: персона, столь важная для геймеров осталась абсолютно безликой. Так что о раскрытии второстепенных героев даже не мечтайте. При этом изюминкой игр являлся уход в прошлое, а вот в фильме упор делается на времянастоящее. Испанская древность представлена совсем уж скудненько. При этом большинство сценздесь зачем-тозадрапировано серой дымкой… может от того, что испанская инквизиция в те времена безостановочно жарила на костре еретиков?

В виде компенсации мы получили великолепную хореографию боевых сцен. Использование топоров и двуручных мечей было сведено к минимуму, дабы максимально раскрыть возможности скрытого клинка – главного оружия ассасинов. Большинство ударов были быстрыми и точными как и подобает профессиональным убийцам. По рассказам Фассбендера, в наиболее динамичных сценах они стремились к тому, чтобы создавалось реальное ощущение запаха пота и крови и физических усилий. Все эффекты, связанные с визуализацией процесса восстановления памяти тоже сделаны на пять с плюсом. «Анимус» – устройство, позволяющее погрузиться в память предков, – в игре представляло собой статичное кресло, а в ленте оно трансформировалось в особую конструкцию, поднимающую человека в воздух для создания более современного, интерактивного и напряженного ощущения. Исторически верные костюмы тоже радуют глаз. Их, кстати, было создано более тысячи для основных героев, актеров второго плана и массовки.

Отдельной похвалы заслуживают паркурные сцены: нет лишних «выпендрежных» движений и неоправданных действий. Все четко, динамично, красиво. Особенно Прыжок веры - фирменное движение в игре Assassin’sCreed. Съемочная группа понимала, что если выбросить этот трюк из фильма или показать его с использованием компьютерной графики, то исчезнет динамика действия. В итоге вместо цифрового двойника создатели ленты пригласили известного паркуриста, каскадера и гимнаста Дэмиена Уолтерса, который решился осуществить свободное падение с рекордной для себя высоты 38 метров.

При всем при этом западные зрители приняли картину холодно, критики – еще холоднее. И причин для этого масса: где эмоции, где личности героев, как им сопереживать? Прокатная судьба фильма словно намекает, что создатели оплошали, взявшись за экранизацию популярной игры. Но любителям экшна кино может прийтись по нраву. Так что желаю всем приятного просмотра и увлекательного погружения в приключения ассасинов.