Агентство по делам госслужбы Казахстана исследует социальные сети и СМИ на предмет недостойного поведения государственных служащих, передает Tengrinews.kz.

"Проводится мониторинг социальных сетей на наличие каких-либо фотографий о праздновании корпоративов, непристойном поведении служащих. В случае наличия таких фактов, публикаций в СМИ о непристойном поведении служащих нашим агентством сразу же незамедлительно принимаются меры по проведению соответствующих проверок", - рассказала в ходе пресс-конференции заместитель председателя агентства Айгуль Шаимова.

В прошедшем году, по ее словам, к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований привлекли 200 государственных служащих.

"Вопиющий факт, который был у нас в Бурабайском районе Акмолинской области, когда в нетрезвом состоянии должностные лица высшего звена районного уровня были уличены в драке. К одному из них было применено увольнение, а двое из них понижены в должностях", - добавила Шаимова.

Напомним, в Акмолинской области совет по этике Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции рекомендовал уволить районных чиновников за драку в кафе. В частности, совет рекомендовал уволить заместителя акима Бурабайского района и руководителя аппарата акима этого же района, допустивших нарушение норм этического кодекса государственных служащих.

Также в 2016 году в Сеть попал видеоролик "Как гуляют чиновники транспортного контроля". Действие происходит в одной из загородных зон отдыха. "Видеоролик провокационного содержания (...). Видеоролик смонтирован, а предлагаемые автором сведения не соответствуют действительности", - сообщили тогда в министерстве, отвечая на запрос Tengrinews.kz.

«В случае наличия таких фактов, публикаций в СМИ о непристойном поведении служащих нашим агентством сразу же незамедлительно принимаются меры по проведению соответствующих проверок», - сказала Шаимова.

В прошедшем году, по ее словам, к дисциплинарной ответственности за нарушение этических требований привлекли 200 государственных служащих.

«Вопиющий факт, который был у нас в Бурабайском районе Акмолинской области, когда в нетрезвом состоянии должностные лица высшего звена районного уровня были уличены в драке. К одному из них было применено увольнение, а двое из них понижены в должностях», - добавила она.