Известный московский иллюзионист Валентин Соколов с гуманитарными гастролями побывал у Согдийских детей с ограниченными возможностями.

В исполнении иллюзиониста Валентина Соколова фокусы становятся чудом, которое происходит прямо на глазах у зрителей. Его выступления, проходя в режиме интерактива и общения, всегда дарят детям и взрослым яркие и позитивные эмоции. В дни его гуманитарных гастролей в Согдийской области Таджикистана, которые были организованы областным филиалом Организации Красного полумесяца Таджикистана, фокусник собрал тысячи улыбок и сотни благодарностей.

В последний день своего визита по рекомендации Генконсула Российской Федерации в Худжанде Валерия Бондаренко иллюзионист побывал в двух социальных учреждениях региона, и в этих поездках его сопровождал корреспондент «АП».

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По пути в дом-интернат для душевнобольных Джаббор Расуловского района, где среди взрослых пациентов проходят лечение 76 детей, иллюзионист Валентин Соколов ответил на наши вопросы. «В Таджикистане я впервые и перед приездом у меня было несколько опасений. Первое, когда я показываю фокусы, я все время общаюсь со зрителем. Боялся, поймет ли меня публика. Мне сказали, что здесь все говорят по-русски и понимают его, и это оказалось правдой. К моему удивлению, они не просто говорят на нем, а говорят хорошо, понимая тонкости языка. Второе волнение, как у любого артиста, касалось того, как примут – как-никак иностранец… И, когда узнавали, что я из России, то на лицах появлялись добрые улыбки, чувствовалось теплота, встречали как своего. Гостеприимные люди, приятное общение со всеми, кого я встречал. Очень вкусная национальная кухня. Я даже выучил слово «бамазза» (улыбается)», - рассказал Валентин.

Валентину 27 лет, родом он из Санкт-Петербурга, по образованию инженер-строитель, и фокусами стал заниматься уже довольно взрослым, можно сказать, почти случайно.

«Уволили с работы, был некоторое время в поисках новой, скорее профессия нашла меня, чем я ее. Увлекся фокусами, и у меня стало получаться. И только спустя много лет я нашел обоснование этому выбору, наткнувшись на свое сочинение, написанное в первом классе: «Хочу стать клоуном! Почему то на улице обычно встречаешь людей серьезных, грустных, иногда ругающихся, а улыбающихся людей на улице очень мало. А я хочу, чтобы все улыбались!»… Мечта детская, и я про нее забыл. У меня было нелегкое детство, и я был обделен вниманием. Возможно, это и сформировало мою основную целевую аудиторию - детей неимущих, уязвимых, с ограниченными возможностями, обделенных вниманием и обычными радостями, которое я хочу им компенсировать», - добавил Валентин.

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В областном реабилитационном центре для детей с различными врожденными патологиями нас ждали около 100 детей от 5 до 17 лет и их мамы. Здесь реабилитацию проходят дети с неврологией, сердечной недостаточностью и патологиями бронхо-легочной системы.

Новогоднее веселье со стаей радостных и кружащих вокруг иллюзиониста детей продолжилось и здесь. Дети провожали фокусника с возгласами «мы будем вас ждать еще!». Прощаясь, Валентин подарил директору центра свой колпак иллюзиониста и «волшебную палочку». «Настоящие волшебники вы, так как исцеляете детей и возвращаете их к полноценной жизни. Может этот колпак и волшебная палочка помогут вам творить чудеса», - сказал он.

У машины глава офиса ОКПТ в Согде Парвиз Джабборзода в знак благодарности надел на плечи фокусник национальный халат «чапан»: «С вашей помощью, Валентин, и вашего искусства, удалось создать новогоднюю атмосферу детям, находящимся в социальных учреждениях, за что вам огромная благодарность».