Новый мэр города Душанбе Рустам Эмомали начал кадровые перестановки в столичной администрации и подведомственных мэрии структур с телеканала "Пойтахт".

Мэр сменил главу столичного телеканала «Пойтахт», новым директором канала стал известный таджикский тележурналист Сухроб Рауфов, который ранее возглавлял государственный телеканал «Тоджикистон», сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

На этой должности он сменил Шавката Саидова, который до назначения на пост главы телеканала "Пойтахт" в апреле 2015 года на протяжении несскольких лет был пресс-секретарем мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева.

Телеканал "Пойтахт" начал вещать с 1996 года, через десять лет, в 2006 году, по приказу М.Убайдуллаева телеканал стал государственным.

Президент Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра столицы 12 января. 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный столичный градоначальник на протяжении последних 19 лет, был отправлен в отставку. Также были сняты с должностей всего его заместители и главы столичных районов.

До поста мэра 29-летний Рустам Эмомали возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом на пространстве СНГ.