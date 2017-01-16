ОАО «Агроинвестбанк» возобновил выдачу наличных средств: клиенты банка могут ежесуточно получать из банкоматов до 600 сомони.

Сообщение о возобновлении выдачи средств опубликовано на официальном сайте банка. «Рады сообщить, что ОАО «Агроинвестбанк» возобновил выдачу наличных средств в своих банкоматах и прием карт в торгово-сервисных предприятиях», - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что лимит выдачи наличных средств в день составляет 600 сомони.

Покупка же товаров и услуг посредством карт «Агроинвестбанка» осуществляется без ограничений.

Отметим, что «Агроинвестбанк» является одним из четырех банков Таджикистана, которые в прошлом году столкнулись с финансовыми проблемами.

В конце прошлого года правительство страны поручило министерству финансов выделить для этих банков ценные бумаги в размере 3 млрд. 850 млн. сомони (около $490 млн. по сегодняшнему курсу).

При необходимости банки могут обналичить полученные от Минфина векселя в Национальном банке Таджикистана.

Ценные бумаги проблемные банки получают сроком на пять лет со ставкой 2% годовых под гарантии своих активов.

Постановлением правительства проблемным банкам поручается по согласованию с Минфином и НБТ разработать проект Плана действий по стратегии оздоровления финансового состояния каждого банка, подлежащего капитализации на период 2017-2019 годов и представить в течение одного месяца правительству.

Также банкам поручается по согласованию с Минфином принять необходимые меры по поэтапной продаже в течение пяти лет акций, предоставленных взамен выпущенных государственных бумаг, надежным отечественным и иностранным инвесторам или обратному выкупу самими банками.

Согласно опубликованным правительством данным, «Агроинвестбанка» владеет более 730 объектов, расположенных в разных регионах страны. В список активов банка в частности входит главный офис банка, 60 филиалов, 5 центров обслуживания.

Также этому банку принадлежат зоны отдыха в Варзобском ущелье, различные малые производственные мощности, фермы, склады, автозаправочные станции, автосервисы, торговые центры, магазины, аптеки, кафе, центры бытового обслуживания и многочисленные квартиры и жилые дома.