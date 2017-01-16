ОАО «Агроинвестбанк» возобновил выдачу наличных средств: клиенты банка могут ежесуточно получать из банкоматов до 600 сомони.
Сообщение о возобновлении выдачи средств опубликовано на официальном сайте банка. «Рады сообщить, что ОАО «Агроинвестбанк» возобновил выдачу наличных средств в своих банкоматах и прием карт в торгово-сервисных предприятиях», - говорится в сообщении банка.
Отмечается, что лимит выдачи наличных средств в день составляет 600 сомони.
Покупка же товаров и услуг посредством карт «Агроинвестбанка» осуществляется без ограничений.
Отметим, что «Агроинвестбанк» является одним из четырех банков Таджикистана, которые в прошлом году столкнулись с финансовыми проблемами.
В конце прошлого года правительство страны поручило министерству финансов выделить для этих банков ценные бумаги в размере 3 млрд. 850 млн. сомони (около $490 млн. по сегодняшнему курсу).
При необходимости банки могут обналичить полученные от Минфина векселя в Национальном банке Таджикистана.
Ценные бумаги проблемные банки получают сроком на пять лет со ставкой 2% годовых под гарантии своих активов.
Постановлением правительства проблемным банкам поручается по согласованию с Минфином и НБТ разработать проект Плана действий по стратегии оздоровления финансового состояния каждого банка, подлежащего капитализации на период 2017-2019 годов и представить в течение одного месяца правительству.
Также банкам поручается по согласованию с Минфином принять необходимые меры по поэтапной продаже в течение пяти лет акций, предоставленных взамен выпущенных государственных бумаг, надежным отечественным и иностранным инвесторам или обратному выкупу самими банками.
Согласно опубликованным правительством данным, «Агроинвестбанка» владеет более 730 объектов, расположенных в разных регионах страны. В список активов банка в частности входит главный офис банка, 60 филиалов, 5 центров обслуживания.
Также этому банку принадлежат зоны отдыха в Варзобском ущелье, различные малые производственные мощности, фермы, склады, автозаправочные станции, автосервисы, торговые центры, магазины, аптеки, кафе, центры бытового обслуживания и многочисленные квартиры и жилые дома.