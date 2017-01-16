Место падения грузового самолета на поселок Дача под Бишкеком

Грузовой самолет, который потерпел крушение на территории поселка под Бишкеком, принадлежал частной турецкой авиакомпании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника по делам прессы посольства Турции в России Орхана Газигиля.

По его словам, самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, как ранее сообщали власти Киргизии, а является собственностью частной компании республики.

Как отметили в Turkish Airlines, рухнувший самолет принадлежал компании ACT Airlines. Пресс-служба авиалиний в своем официальном Twitter выразила соболезнования родственникам и близким погибших в катастрофе.

Тем временем, по факту крушения турецкого грузового самолета ​Boeing 747, упавшего на дачный поселок под Бишкеком, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Киргизии.

Материалы переданы в республиканское МВД для организации расследования. Сформирована межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и ГКНБ, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Грузовой самолет турецкой авиакомпании, который выполнял рейс Гонконг — Бишкек — Стамбул, упал утром 16 января в 1,5–2 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас на территории поселка Дача под Бишкеком.

В самолете на момент крушения находились пять членов экипажа, среди которых четыре пилота, они скончались.

Минздрав республики сообщил о 35 жертвах катастрофы.

МЧС Киргизии, в свою очередь, объявляет о 37 погибших, большинство из которых жители поселка.​

В правительстве Киргизии сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.