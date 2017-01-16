В необычном формате прошла пресс-конференция ректора Худжандского Государственного Университета имени академика Б.Гафурова. Она включала в себя целых три компонента – пресс-тур, презентацию и непосредственно саму беседу ректора с журналистами.

Ректор ХГУ Анвар Максуди в начале пресс-конференции предложил представителям СМИ пройтись по факультету химии и биологии, где и проходила пресс-конференция.

«Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать», - сказал он. Журналисты в сопровождении ректора и преподавательского состава ознакомились с лабораториями и их оснащением.

Анвар Максуди ознакомил представителей СМИ с достижениями вуза на примере создания, реконструкции и оснащения лабораторий точных наук, химии и биологии.

\Было сообщено, что за последние два года только на этом факультете было создано 9 лабораторий с новейшим оборудованием. В настоящее время вуз включает 488 аудиторий, 101 учебную лабораторию, 130 спецкабинетов, 76 учебных кабинетов, 47 учебных классов, 70 лингафонных кабинетов, 154 электронных досок, 304 проектора, 1200 индивидуальных и 16 единиц серверных компьютеров.

Все факультеты объединены в единую сеть, функционирующую на оптическом волокне, которая является уникальной в Таджикистане. Функционируют центральная, цифровая и электронная библиотеки, общий фонд которых составляет более 500 тысяч наименований литературы. Внимание журналистов привлек уникальный биологический музей, в котором собраны образцы редчайших животных, птиц и пресмыкающихся.

После подробной презентации, ректор ответил на вопросы журналистов. Касательно вопроса «оттепели» во взаимоотношениях Таджикистана и Узбекистана, Анвар Максуди выразил надежду, что эта «оттепель» коснется и межвузовских связей между странами.

"Мы надеемся на восстановление связей с вузами Узбекистана после подписания соответствующих межправительственных соглашений. В соседнем Узбекистане есть сильные передовые вузы, и естественно, мы хотели бы наладить и возродить былое сотрудничество. В прежние времена в основном учителей таджикских школ в Республике Узбекистан готовили в наших вузах, и мы хотели бы, чтобы у таджикоязычных жителей РУ вновь появилась возможность учиться у нас. В настоящее время у нас обучаются таджики Кыргызстана. Я уверен, что между Таджикистаном и Узбекистаном тоже будут договоренности о выделении определенных квот", - отметил ректор, добавив, что в настоящее время ХГУ сотрудничает с 29 вузами ближнего и дальнего зарубежья.

Отвечая на вопрос касательно профилактики правонарушений среди студентов и предотвращения примыкания молодежи к различным радикальным и экстремистским группировкам, ректор отметил, что впервые в истории вуза в течение года не зарегистрировано ни одного правонарушения со стороны студентов дневного отделения. «Исключением являются пару случаев, имеющих место среди студентов-заочников», - отметил А.Максуди.

Ректор ХГУ сообщил, что в течение последних двух лет в вузе не зафиксировано ни одного случая примыкания студентов к экстремистским течениям.

"Вуз огромный – более 19 тысяч студентов, и конечно, мы не можем полностью исключать такие негативные случаи в будущем. Кроме различных официальных встреч с представителями правоохранительных органов и прокуратуры, ежедневно проводятся мероприятия. По-моему мнению, самым эффективным методом профилактики этого негативного явления является улучшение системы обучения, «ужесточение» требований к знаниям студента, к его успеваемости, развитие спорта, различных конкурсов". Анвар Максуди

По его словам, большую оюеспокоенность вызывает ситуация с коррупцией среди преподавателей, которая в результате предпринятых мер хотя и сведена до минимума, "но все еще имеет место быть".

"Были маленькие зарплаты и за последние два года мы более чем в два раза повысили зарплаты преподавателей. В настоящее время зарплата преподавателей, имеющих ученые звания, составляет около 2600 сомони, хотя, честно сказать, профессор как минимум должен получать 7-8 тысяч сомони. Мы стараемся стимулировать преподавателей через систему поощрений", - сказал он.