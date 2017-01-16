Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что одним из условий для снятия санкций с России может стать сокращение ядерного арсенала. Об этом он рассказал в интервью The Times, опубликованном 16 января.

По словам Трампа, надо «сильно сократить» количество ядерного оружия как часть договоренности с Россией о снятии санкций. Он заметил, что «России приходится очень плохо» из-за ограничительных мер.

В интервью Трамп также раскритиковал российские действия в Сирии, назвав военную операцию Москвы «очень плохим делом», которое привело к «ужасной гуманитарной ситуации».

По последним доступным данным о соблюдении Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), США превосходят Россию по числу находящихся на боевом дежурстве баллистических ракет, ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков (681 против 508). При этом российские ракеты и бомбардировщики несут на себе больше ядерных боеголовок: 1796 против 1367 у США. К 2018 году обе страны должны иметь не более 700 носителей и не более 1550 боеголовок.

Ранее Трамп уже заявлял, что не рассматривает вариант немедленного снятия санкций с России, но готов обсуждать такую возможность с Москвой.

Санкции против российских граждан и компаний введены в 2014 году в связи с присоединением Крыма и вооруженным конфликтом на Украине. В ответ Москва запретила ввоз отдельных категорий продуктов из США, Евросоюза и других стран.