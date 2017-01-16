52-летний российский телеведущий Александр Гордон вновь стал отцом. Его жена - 22-летняя Ноза Абдулвасиева, родила 12 января второго сына. Первенцу пары – Александру сейчас 2 года.

О пополнении в семье Гордона сообщила в Instagram главный врач московского перинатального медицинского центра Татьяна Нормантович, принимавшая роды.

По словам врача, телеведущий всячески поддерживал жену во время беременностей и даже побывал на всех УЗИ.

Прабабушка малыша – известная писательница Зульфия Миршакар сообщила «АП», что мама и малыш чувствуют себя прекрасно и уже находятся дома.

«Мы счастливы! Это же очень большое счастье - увидеть правнуков! Это выигрыш редчайшего лотерейного билета Небес. Но мы надеемся дожить до праправнуков! Ведь у наших ребят ещё здравствует прапрадед - Боки Ахадов, которому в этом году исполняется 95 лет!», - сказала Зульфия Миршакар.

Гордон с сыном Александром

На Нозе, студентке ВГИКа, Гордон женился два с половиной года назад.

Супруга Гордона - внучка режиссера, заслуженного деятеля искусств России и Таджикистана, академика "Ники", члена правления Гильдии кинорежиссеров РФ Валерия Ахадова и писательницы Зульфии Миршакар, а также правнучка таджикского детского поэта, общественного и государственного деятеля Мирсаида Миршакара.