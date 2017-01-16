Сложно спрогнозировать, какой именно частью нашей территорий можно было бы удовлетворить аппетиты «Красного дракона»

Чем в условиях кризиса (это когда денег ну совсем нет) мог бы расплатиться Таджикистан с крупнейшими кредиторами? У нас есть варианты; они, конечно, не серьезные, но все же актуальны.

Недавно власти Кубы предложили Чехии особый способ выплаты долга, который существует еще со времен «холодной войны». А именно: вернуть старый долг в объеме 7 млрд крон ромом либо лекарствами. Еще один вариант - поставка кубинских фармацевтических средств. А еще раньше КНДР хотела погасить долг перед Чехией женьшенем.

Вот мы и подумали, а что же Таджикистан может предложить своим кредиторам?

Главным нашим кредитором является Китай. Поднебесной наша страна задолжала в общей сложности почти 1,2 миллиарда долларов. Это составляет более 52% от общего размера внешнего долга Таджикистана, который близится к 2,3 миллиарда долларов.

Что бы такое продать?..

Вернуть долг Китаю можно было бы нашим основным экспортным товаром – алюминием. Исходя из нынешних мировых цен на него ($1,7 тыс. за тонну), пришлось бы предоставить второй экономике мира около 700 тысяч тонн «крылатого металла». Для этого нашему алюминиевому гиганту при его нынешней производительности (140 тысяч тонн алюминия в год) пришлось бы работать на китайцев не покладая рук целых пять лет.

При желании можно было также рассчитаться с большим восточным соседом более благородным металлом, а именно золотом: оставили бы китайцам парочку золотоносных месторождений, пока они не «откачают» оттуда свой миллиард.

Могли бы, как вариант, уступить Китаю некоторые территории ГБАО, например в Мургабском районе. Однако сложно спрогнозировать, какой именно частью территорий этого района можно было бы удовлетворить аппетиты «Красного дракона». Правда, цены на квадрат метра Родины в мировой практике пока еще не существуют, по крайней мере в цивилизованном мире. Так что тут есть о чем подумать…

Или же, например, мы могли бы отдавать китайским фермерам в многолетнюю аренду часть наших сельскохозяйственных угодий. Освободились бы от долга, хотя бы отчасти, к тому же имели бы доступ к более дешевому рису. Кроме того, по сути, немало земли в РТ и так уже отдано в такую аренду.

Можно в счет погашения долга принять у себя определенное количество китайских мигрантов с условием предоставления им гражданства при первом же обращении. Установив, к примеру, цену на гражданство в 1 тысячу долларов, нам бы пришлось принять всего-навсего 1,2 миллиона китайцев. В таком случае каждый восьмой житель Таджикистана стал бы китайцем.

Тут есть, конечно, проблема с трудоустройством, но, с другой стороны, если мы им отдадим месторождения и земли, как условились выше, они себе работу сами найдут.

Но самый верный способ избавиться от китайского долга, по нашему видению, - это предоставить соседям управление автодорожной инфраструктурой Душанбе - Чанак. Предлагаем забрать у компании Innovative Road Solutions (IRS) прерогативу сбора денег за продвижение по этой автодороге и передать Китаю на тех же условиях: то есть никаких налогов и сборов в пользу госказны Таджикистана. При этом процесс сбора денег должен быть абсолютно прозрачным, в отличие от опыта с IRS.

Кому и сколько должен Таджикистан?

Ну а теперь серьезно.

Внешний долг Таджикистана по состоянию на 1 июля 2016 года составил 2 млрд 276 млн 38 тысяч долларов США.

I) Прямой государственный долг, обслуживаемый правительством

II) Кредиты Международного валютного фонда (НБТ) – $122 млн 30 тыс.

III) Кредиты Китая (Национальный банк Таджикистана) – $11 млн.

IV) Кредит Исламского банка развития (НБТ) – $5 млн 13 тыс.

V) Прочие внешние кредиты, полученные министерствами, организациями и субъектами сельского хозяйства:

Гарантийные кредиты – $22 млн 50 тыс.

Безгарантийные кредиты - $31 млн. 52 тыс.

Минфин призывает не сомневаться в платежеспособности Таджикистана

«Правительством в соответствии с условиями подписанных кредитных соглашений поэтапно и своевременно осуществляется погашение внешнего долга», - сказала начальник отдела макроэкономики и финансовой статистики Минфина Муаззама Назриева во время состоявшегося на прошлой неделе круглого стола на тему «Государственный бюджет 2017 года».

Назриева отметила, что кредиторы, прежде чем предоставить кредиты, всестороннее изучают платежеспособность Таджикистана. «Если бы Таджикистан не был платежеспособным, ему бы не стали выдавать кредиты», - подчеркнула она.

Она охарактеризовала нынешний уровень внешнего долга республики, как умеренный. «Соотношение внешнего долга Таджикистана к ВВП в 2016 году составляет 33%. Установленный же для Таджикистана лимит, который не рекомендуется переходить, составляет 40%», - добавила Назриева.

Согласно данным Минфина, объем нашего внешнего долга на начало октября прошлого года составил почти $2,3 млрд. По сравнению с начало года размер внешних заимствований увеличился на $118 млн.

В структуре внешнего долга свыше $2,1 млрд. приходится на непосредственный государственный долг, который обеспечивает выполнение услуг правительства страны.

В Госбюджете на 2017 год на обслуживание основного внешнего долга предусмотрено выделение около 1,1 млрд. сомони (почти $140 млн.). Вместе с тем, планируется осваивать внешние кредиты на сумму более 1,7 млрд. сомони (свыше $215 млн.).