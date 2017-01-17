В Душанбе начался «рейд» по интернет-кафе, где милиция вылавливает подростков-бездельников. Давайте разберемся.

У нас, ребят, играющих в компьютерные игры, называют бездельниками, считая их беспризорниками. А, к примеру, в Корее (соответственно, в Южной) таких ребят именуют кибер-спортсменами, где они могут быть еще и дипломированными. У них есть официальные спонсора, которые оплачивают поездки по мировым чемпионатам и лучшую игровую технику от ведущих производителей железа. Да что уж там говорить, некоторые из них производят свои мышки, клавиатуры и замешаны в создании новых игр!

К чему я это?! А к тому, что навыки и желания молодежи нужно направлять в правильное русло!

А чем еще заниматься молодежи, как не играть в игрушки? Бедные подростки гниют от того что им нечем заниматься!

«Пускай займутся спортом!» - подумаете вы. Хорошо, да только где в Душанбе вы видели доступные спортзалы? Давайте смотреть правде в глаза. В последнее время спортзалов у нас достаточно, они хорошо рекламируются и довольно популярны. Но кто из школьников может себе позволить абонемент в зал от 40-80$? Вечерние походы дороже, чем дневные, но ведь школьники днем во «втором доме». И сами спортсмены подтвердят, что оплата за абонемент, это лишь малая часть из всех затрат на спортивное развитие.

Государственные спортивные комплексы?! Кто из вас ходит в таковые, наверное, заметил, что там не дешево, я бы даже сказал, на уровне частных залов. Раньше мы играли во дворах в футбол. Я застал то время, когда во дворах не стояло много дорогих машин, дворы были большими с детскими площадками и скамейками. А сегодня?! Вы слышите детские крики «Пас! Гол!»? Быть может за периметром центра города такие выкрики услышать можно, но до окон центральных квартир в основном доносятся рёв моторов «AMG» и «M Power».

«Ну тогда, пускай читают книги!» - опять же подумаете вы. Где? В огромной Национальной библиотеке, в которую никто по собственному желанию не ходит? Не обманывайте себя! Даже я считаю странным ходить в библиотеку, чтобы почитать. Лучший вариант, купить ребенку книги и погрузить его в домашнее комфортное чтение. А вы знаете, сколько стоят книги в нашей столице? Лично я знаю всего 2 книжных шопа, цены в которых на 100 (!) процентов дороже, чем на озоне и лабиринте. А знаете к чему я всё это? Да к тому, что спорт и знания, к огромному сожалению, не всем по карману!

Саморазвитие подростков сильно бьет по (и без того, не большим) кошелькам их родителей! Ответьте сами себе, чем бы вы занимались, будучи подростком, в городе, где нет КВН, игровых площадок во дворе, интересного и нового образования?

А теперь давайте посмотрим на этот рейд глазами посетителей интернет-кафе. Раз школьникам запрещают ходить туда, то для кого создавались эти самые игровые залы? Я поражаюсь родителям, которые поддерживают данную операцию! Да лучше, я буду знать, что мой ребенок играет с друзьями в интернет кафе, где запрещено пить и курить, чем будет шляться по дыркам города в компании левых чувачков, пиваса и сигареток.

Я никак не хочу обвинять нашу доблестную милицию в коррумпированности, но в данной ситуации я вижу, как минимум, 3 варианта пополнить свою фуражку.

Вариант первый (главный): псевдо-штраф владельца интернет кафе в момент неожиданного визита. Уж поверьте мне, такие случаи уже были, когда рейд заканчивался тем, что интернет кафе «договаривалось» с понимающей милицией.

Вариант второй (дополнительный): когда подростки пытаются «договориться» с милиционером, чтобы он не звонил его родителю, ну и в знак благодарности, чтоб его отпустили подросток добровольно «пожимает руку».

Вариант третий (крайний): когда родитель считает несерьезным доводить дело до суда и решает «договориться» с милицией, чтобы потом не «договариваться» с судьей. Это все мои предположения. Я не думаю, что милиция будет до такого опускаться.

И под конец хотел бы вам процитировать значение слова бродяжничество из «Большой Советской Энциклопедии»:

«Бродяжничество, в эксплуататорских государствах социальное явление, порождаемое необеспеченностью и неустойчивостью существования трудящихся. Выражается в постоянном перемещении человека с места на место, в бездомном образе жизни, в существовании за счёт подаяний и т. п.»

Постскриптум. И кто из сторон рейда - бродяги?