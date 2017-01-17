В таджикском сегменте интернета бурно обсуждается заявление муфтия Москвы, поддержавшего ужесточение в Таджикистане правил обряды никох.

Председатель Духовного управления мусульман города Москвы, муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов, комментируя решение Комитета по делам религии Таджикистана о том, что обряд никох может совершать только имам-хатиб, отметил, что усложняя обряд венчания, Таджикистан защищает женщин.

«Если взять Москву, то, к сожалению, последнее время часто встречается ситуация, когда люди, которые приехали в столицу на заработки, создают вторую, третью семью, не оповещая об этом первую. Этот некий бардак — вопрос создания семьи, конечно, немного настораживает», — признался муфтий в интервью Sputnik.

Главный имам Московской соборной мечети подчеркнул, что при заключении брака следует помнить, что семья — это нечто очень ценное и значимое, и к вопросу создания семьи нужно относиться взвешенно. «Просто так спонтанно пришел, кто угодно провел тебе обряд венчания, вроде бы вы стали мужем и женой перед Богом — я считаю, что это неправильно. Я бы согласился с попыткой урегулировать, возможно, где-то немножко осложнить эту церемонию», — заявил Аляутдинов.

Он отметил, что с точки зрения религии, человек может сначала обвенчаться, а затем сыграть свадьбу. Однако в современных реалиях случается, что после венчания и совместного проживания мужчина так и не принимает решения жениться или вовсе уходит из семьи. Женщина оказывается в непростой ситуации, потому что документально обряд венчания никак не закрепляется, заявил председатель Духовного управления мусульман Москвы.

«Но на самом деле было бы правильнее, чтобы люди сперва зарегистрировали брак, подтвердили свои серьезные намерения создания семьи и потом уже обвенчались. Почему так? Потому что здесь четко закрепляются права. Тогда ни мужчина, ни женщина, в первую очередь женщина, не находятся в подвешенном состоянии», — пояснил он.

В Таджикистане читатели назвали Аляутдинова «борцом атеистического фронта». Таджикские пользователи в Facebook, где как раз таки бурно обсуждается заявление муфтия, отмечают, что Аляутдинов не должен «считать», а обязан оперировать Кораном и хадисами пророка Мухаммада (с.а.с.), а не заменять мусульманское право на своё «я считаю»!

Один из активистов соцсети отметил, что хазрат хочет «усложнить» правило никох для таджиков, которые женятся в РФ, когда находятся в трудовой миграции, а именно усложнить то, что упрошено в священном Коране.

Также, фейсбукчане считают, что в понятиях Аляутдинова, никох менее значимый обряд, чем узаконенный брак.

Фейсбукчане отмечают, что защитить права женщин можно с помощью махра - в исламском семейном праве, имущество, которое муж выделяет жене при заключении равноправного брака. Махр является одним из главных условий для заключения брака.

По мнению пользователей, в качестве махра может быть отдельное жилье или обговоренная сумма.

«Брак 10 тысяч условных единиц, развод 20 тысяч условных единиц плюс минимум однокомнатная квартира или жильё в зависимости от количества детей», - вот такое решение предлагают таджикские пользователи Facebook.

Но есть и те, кто поддерживает решение Комитета по делам религии. «В Таджикистане дожили то того, что в 18 лет девочка уже старая дева. Вообще совесть потеряли, в 12 лет уже сватают, ранних браков полным полно, вследствие чего много разводов. Надо усложнить до предела, чтобы почувствовали ответственность», - пишут те, кто поддержал решение Комитета.

Были и те, кто высказался за реформу в самом Исламе. «Не нужно 70-летнему старику прикрываться Исламом и женится на несовершеннолетней девушке. Ну, нельзя выходить за рамки элементарных человеческих принципов», - написал один из активистов соцсети.