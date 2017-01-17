АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ЯНВАРЯ 2017

- В Худжанде состоится церемония открытия протезно-ортопедического завода

- В здании Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан состоится пресс-конференция по итогам 2016 года. Начало в 10:00.

- Комитет по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана отчитается по итогам 2016 года в Республиканском пресс-центре. Начало в 11:00

- Государственный сбербанк «Амонатбонк» отчитается по результатам работы за 2016 год. Пресс-конференция состоится в Республиканском пресс-центре. Начало в 14:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ЯНВАРЯ

1995 - Основана Президентская (с 2004 - Национальная) гвардия Таджикистана.

2006 – В Пекине подписано соглашение между компаниями «Барки Точик» (РТ) и «Sinohydro» (КНР) о строительстве Зерафшанской (Яванской) ГЭС.

2012 - В Таджикистане открыт Национальный процессинговый центр.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ЯНВАРЯ

1893 - Родилась поэтесса Розия Озод, мать академика Бободжана Гафурова.

1893 - Родился один из борцов за установление Советской власти в Таджикистане Борис Вячеславович Толпыго.

1927 - Родился оперный певец, Народный артист СССР Ахмад Бобокулов.

1950 - Родился Давлатов Матлубхон Султонович, эск-руководитель Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в горах ночью 8-13 мороза, днем 0-5 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 9-14 мороза, местами 17-22 мороза, днем 8-13 мороза, по востоку ГБАО ночью 27-32 мороза, (в районе Булункуля 38-40 мороза), днем 11-16 мороза, местами до 22 мороза, (в районе Булункуля 27-29 мороза).

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 6-11 тепла, понижение до 2-7 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, местами до 15 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-тюбе - Облачно, без существенных осадков, туман. Ветер восточный 2-7м/с. Температура: ночью -1+1, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 мороза, днем 7-9 мороза.