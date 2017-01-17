Службы безопасности Турции вечером в понедельник, 16 января, задержали главного подозреваемого, совершившего нападение на стамбульский ночной клуб.

Как сообщают СМИ со ссылкой на издание Daily Sabah, Абдукадир Машарипов, уроженец Узбекистана, был задержан в ходе спецоперации, которая была проведена в понедельник вечером в районе Эсеньюрт на западе Стамбула.

Daily Sabah

По сведениям спецслужб, Машарипов – боевик террористической группировки «Исламское государство», где он известен под боевым именем Абу Мухаммад Хорасан. По данным Hurriyet Daily News, в момент задержания с ним был его сын.

Теракт в ночном клубе Reina был совершен в ночь на 1 января. В момент нападения там праздновали Новый год около 700 посетителей. Террорист, вооруженный автоматом, ворвался в помещение клуба и стрелял в течение семи минут, опустошив шесть магазинов и выпустив около 180 пуль, после чего скрылся.

В результате теракта погибли 39 человек, еще 65 человек получили ранения.

Между тем, турецкие власти также рассматривают возможные финансовые мотивы террориста. Как сообщает Синьхуа, в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 150 тысяч долларов.

Полиция решила, что деньги террорист не смог забрать деньги в связи с жесткими мерами безопасности, введенными после теракта. В связи с обнаружением денег, в полиции склоняются к версии, что мотивы преступника носили скорее финансовый характер, нежели идеологический. Власти Турции рассматривают также возможную роль секретных служб в причастности к теракту.