16 января грузовой самолет «Боинг-747-400F», совершавший рейс Гонконг - Бишкек - Стамбул, упал в 7.31 по бишкекскому времени на жилые дома дачного поселка Дачи-Су. Борт принадлежал компании ACT Airlines (MyCargo), оператором была Turkish Airlines. Пока известно о 37 погибших. Кыргызское агентство Zanoza собрала все данные, которые известны на сегодня.

Правительство КР официально сообщило, что выделит пострадавшим и семьям погибших по 70 тысяч сомов. Ранее сообщалось, что семьи погибших получат по 100 тысяч сомов.

Какую компенсацию пострадавшие получат от авиакомпании пока не известно.

На данный момент родственникам погибших в результате авиационной катастрофы «Боинг-747» выдано 31 тело.

На месте крушения «Боинга-747» найдено тело четвертого члена экипажа грузового самолета. Тело будет отправлено в Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз РЦСМЭ.

МЧС ведет работы по доставке тел некоторых погибших на малую родину.

Что стало известно за ночь

Поисковые работы были прекращены поздно вечером. Сегодня с утра они возобновились. Сейчас на месте ЧП работают около 50 спасателей МЧС. На месте авиакатастрофы также находится заместитель министра чрезвычайного ведомства, который контролирует ход работ.

Минздрав КР на утро 17 января сообщает о 36 погибших. При этом озвучены 32 имени. 13 из них - дети. Самой младшей девочке было всего четыре месяца.

Продолжаются работы по восстановлению электроэнергии в дачном поселке Дачи-СУ. Заняты пять бригад. Вчера электроснабжение было восстановлено на четырех улицах. Также обеспечены светом все мобильные палатки. Сегодня ОАО «Северэлектро» надеется полностью восстановить электроснабжение пострадавшего поселка.

Продолжается сбор помощи пострадавшим в результате катастрофы. Все адреса здесь. Кроме того, по-прежнему нужны волонтеры.

Катастрофа грузового лайнера Boeing 747 в Кыргызстане стала 61-м по счету серьезным авиапроисшествием с участием самолета этого типа за почти полувековую историю. При этом катастрофа «под Бишкеком стала 29-м инцидентом с самолетами этого типа, закончившимся гибелью людей, сообщает BBC

Одна из самых ужасных катастроф с 747-м произошла 12 августа 1985 года - она до сих пор остается в истории авиации как вызвавшая наибольшее число жертв из-за падения одного самолета. Лайнер японских авиалиний, совершавший рейс между Токио и Осакой, рухнул из-за неполадки в хвостовой части фюзеляжа, вызванной, в свою очередь, ошибкой при ремонте семью годами ранее. Погибли 520 человек. По числу жертв катастрофу в Японии опережает лишь трагедия в аэропорту Тенерифе, на взлетной полосе которого столкнулись два самолета Boeing 747 авиакомпаний KLM и Pan American World Airways. Погибли 583 человека, 61-му человеку удалось спастись.

Один из владельцев компании, которой принадлежит упавший близ Бишкека грузовой Boeing, в 2007 году был осужден за авиакатастрофу в Турции, сообщает Sputnik.kg со ссылкой на турецкое издание.

Сама турецкая компания ACT Airlines, работающая под маркой «myCargo Airlines», сообщила, что экипаж транспортного самолета Boeing 747-400, зарегистрированного в компании как TC-MCL и который разбился вчера утром близ аэропорта «Манас» в Бишкеке, состоял из опытных летчиков и инженеров.