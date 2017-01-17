Делегация Группы Всемирного банка во главе с вице-президентом банка Сириллом Мюллером прибудет сегодня в Таджикистан. В Душанбе в ходе визита представители ВБ встретятся с президентом.

В Душанбе сегодня прибывает делегация Всемирного банка во главе с его вице-президентом Сириллом Мюллером, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Ожидается, что вице-президента ВБ примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По данным источника «АП», в ходе встречи будут обсуждены вопросы наращивания сотрудничества Группы ВБ с Таджикистаном в условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса.

Также в начале следующей недели в Таджикистане прибудет Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан. У него также запланирован ряд встреч с поставленными лицами Таджикистана.