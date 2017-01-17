Комиссия по этике начала проверку в отношении премьер-министра страны Джастина Трюдо. Поводом стало подозрение, что глава правительства во время поездки на Багамские острова нарушил Закон о конфликте интересов, сообщает РБК со ссылкой на CBC.

На Багамы премьер-министр ездил по приглашению Принца Карима Ага-Хана IV, фонд которого активно сотрудничает с канадскими властями. Трюдо вместе с семьей и друзьями жил в частном доме Ага-Хана и передвигался на его вертолете.

Закон о конфликте интересов запрещает принимать любые подарки (если их дарят не родственники или друзья), без крайней необходимости летать на частных самолетах или вертолетах. Помимо этого поездки за чужой счет возможны лишь по согласованию с комиссией по этике.

Трюдо уже успел объяснить, что знаком с действующим законодательством. На вопрос, почему он не обсудил поездку с руководителем комиссии по этике, он заявил, что речь шла о семейном отдыхе, и он думал только об этом. Премьер указал, что не видит проблемы в том, что пролетел 115 километров на вертолете от столицы Багам Нассау до острова, который принадлежит миллионеру.

Помимо этого глава правительства отметил, что ездил к Ага-Хану как к старому другу семьи. Он подчеркнул, что филантроп и имам мусульманской общины исмаилитов-назаритов в 2000 году присутствовал на похоронах его отца, бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо и был одним из тех, кто нес гроб с телом покойного.

Офис премьер-министра Канады пообещал, что Трюдо «будет рад встретиться с главой комиссии по этике Мэри Доусон и дать все необходимые разъяснения».

Газета Toronto Sun отмечает, что если даже премьер будет уличен в нарушении Акта о конфликте интересов, то максимальное наказание, которое ему грозит – штраф в размере $500. Однако сам факт того, что он может стать первым главой правительства, которого признают виновным, использует оппозиция в качестве козыря при критике действующей власти.

Ранее ВВС Канады признали, что Трюдо вместе с семьей использовал правительственный самолет, чтобы добраться до столицы Багамских островов Нассау. За это они заплатили $4895, поскольку использование лайнера в частных целях по канадскому законодательству возможно лишь за отдельную плату.