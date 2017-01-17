Вода, говорят, подорожает. Теперь мы будем платить больше, сообщил на пресс-конференции ГУП «ЖКХ». Я вот тоже хочу сообщить кое-что, но вот как это сделать?..
Мы что-то где-то важное потеряли. Мне кажется, так не должно быть. Почему раз в год, когда закон обязывает, представитель государственной коммерческой организации может взять и сообщить, что они решили повысить свои тарифы? Начало года и вот: «В Таджикистане в этом году повысятся тарифы на воду и на вывоз мусора на 10 процентов, сообщил гендиректор ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Алимурод Исломзода на пресс-конференции в Душанбе». В своем выступлении он даже изложил причины: «Повышение тарифов на воду и мусор руководство ЖКХ связывает со снижением курса сомони к доллару и повышением цены на электроэнергию».
Вот, приехали.
Сначала, конечно же, диву даешься, ведь прямо замкнутый круг какой-то: повысили цену на воду, потому что повысили цену на электроэнергию. Точно. Теперь очередь энергетиков поднять цену на электричество, потому что подняли цену на воду.
Круг можно сделать шире, ведь у нас же и цены на звонки в Россию стали дороже, тонировка стала дороже (не ахти народное, конечно, но тоже можно привести). И пошел новый круг: тонировка дороже – стало дорого ездить энергетикам, и они повысили тарифы на электричество. Служба связи расстроилась и подняла цены на звонки. ЖКХ звонить стало дороже и они повысили, а затем по новому кругу. В общем как-то даже обидно, что не с душой, без фантазии все нам предоставляется.
Курс доллара, это тоже отличная причина, мы же все в долларах зарплату получаем… Хорошо хоть, что не в евро, вот евро бы нас задело сильно…
А вообще всегда приятно, что мировые перипетии и геополитические разногласия отражаются на наших кранах и нашем мусоре. Открываешь кран и чувствуешь себя частью большого мира, чувствуешь, что каждый раз оплачивая за мусор, ты становишься частью финансового кризиса в регионе, в мире. Хоть где-то свою значимость можно ощутить.
Ну, так что идет не так? Я так думаю, что пора уже и простым гражданам дать свою пресс-конференцию. Я бы заготовил хорошую речь, тоже подыскал бы цифры и сказал бы примерно следующее:
«Уважаемые журналисты, к сожалению, из-за продолжающегося финансового кризиса в России, из-за упавшего курса сомони, возвращения наших родственников с трудовой миграции ни с чем, мы вынуждены сообщить общественности, что мы снижаем свои платежи в этом году на следующие услуги:
- услуги по водоснабжению и канализации на 10 процентов;
- электроснабжение – 15 процентов;
- вывоз мусора – 10 процентов;
- звонки в Россию - до 20 дирам за минуту
- тонировку – ладно не трогаем, но вот техосмотр хотелось бы убрать навсегда, в соседнем Кыргызстане же его нет, там обязательный техосмотр только такси проходят.
По воде и электричеству мы планируем ежегодно снижать свою оплату, пока она не достигнет уровня нормального благосостояния».
И потом, представляю картину: гневные публикации от энергетиков, поставщиков воды, услуг связи: «Население опять выступило с идеями снижения своих оплат. Это беспредел, они не думают что творят! Как нам быть?!»
Но… спустя некоторое время они привыкают к новым сниженным ценам на свои услуги. Думаете, не привыкнут? Мы же привыкаем, и они смогли бы!
Но нет такой зеркальной действительности, почему-то у нас никто не задается вопросом, а что ты можешь, гражданин? Сколько бы ты мог платить?
Нет, таких пресс-конференций не бывает. Как и много чего не бывает на свете. Снежный человек, говорят, все-таки есть, а вот пресс-конференций ответных нет…
Авторизуйтесь, пожалуйста
Барзу1 час назад
Хороший вопрос про ЖКХ. До сих пор ходят по домам и требуют оплаты за коммунальные услуги. Когда отказываюсь платить и спрашиваю какие услуги они мне оказали (за мусор платим отдельно, за воду отдельно, чистоту в подъезде поддерживают сами жильцы, сломался насос для воды собирали деньги и сами ремонтировали, вообще все вопросы решаем сами) их ответ был, что когда понадобится справка с местожительства для школы, садика и проч. они справку эту не дадут. Вот такой тупой разговор получается: "За что платить?" - "А мы вам потом справки выдавать не будем".
Действительно требуют плату ни за что.
афина2 часа назад
ахахахах статья под стать!!! Молодец автор: Насреддин Сафаров! Увы у меня нет слов в данной ситуации... Так как чем дальше в лес тем страшнее. просто жаль народ! борьба за выживание идет вот и все
PJV4 часа назад
Мдаааа...все это было бы смешно, если бы не было так грустно
msv4 часа назад
Ничего страшного! Национальная экономика динамично развивается! Наряду с повышением цен в сегменте естественной монополии, необходимо индексировать и увеличить размеры заработной платы, минимизировать и оптимизировать издержки в секторе естественной монополии через независимые аудиторские заключения! Жизнь продолжается, глядите веселей, кстати, руководящие должности в секторе естественной монополии надо сделать выборными, пусть избиратель сам выбирает своего КЖХ-чиновника! Спасибо за внимание!
Far4 часа назад
Добрый день, Азия Плюс!
Пожалуйста опубликуйте все действующие тарифы на ЖКХ.
Убедительная просьба.
Евро4 часа назад
Даже если будет такая конференция, то сказать что-то вам просто не дадут! Но даже если вы что то и скажете, то никто не обратит на ваши слова внимание. У нас когда отопительные трубы в доме стали менять, один сосед стал много возражать что у него нет денег и что это не правомерно заставлять людей менять. Тогда пришёл участковый милиционер и сказал, что если он будет много публично возражать, то его арестуют за пропаганду! Вот так вот! Везде замкнутый круг.
а5 часов назад
Хорошо написал. Смешно, но до боли обидно. Сколько еще возможно вытерпеть эту не справедливость? У нас хоть что нибудь предпринимается для благо простого народа? Сделайте хоть, что нибудь, что облегчить их трудности, порадовать хоть раз в 25 лет. А не попрекать вчерашними, не актуальными заслугами. Заслугами которые уже давно нужно забыть и шагать вперед. Прогресс не стоит на месте, но к сожалению только не у нас.
Гачир5 часов назад
Неужели нет никого в правительстве, кто осознавал-бы, что таким способом они превращают в мусор национальную валюту, искусственно раскручивая инфляцию, при таком ничтожном экспортном потенциале экономики.
Баха5 часов назад
Зачем нам антимонопольное ведомство,если оно не выполняет свою главную функцию.
Посол Таджикистана Баха2 часа назад
Антимонопольная Служба выполняет все точно наоборот - помогает монополистам.
Said Баха5 часов назад
А что у нас кто-то уже исполняет свой мандат?
Vesta6 часов назад
Очень хотелось бы такую пресс-конференцию! Можно многое сказать, но увы мы до этого еще не дошли. А идея хорошая.
yunik6 часов назад
отличная статья оказывается можно и наоборот
кто написал молодец с чувством юмор