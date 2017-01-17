Задержанный по подозрению в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina Абдулгадир Машарипов признал вину в нападении. Об этом заявил губернатор Стамбула Васип Шахин, пишет Медуза.

Машарипов также рассказал, что совершил теракт от имени «Исламского государства». По словам Шахина, он проходил подготовку в Афганистане.

Вместе с Машариповым 16 января были задержаны один иракец и три женщины, о личности которых пока ничего не сообщается. Ранее турецкие СМИ писали, что вместе с Машариповым задержан его сын.

Шахин назвал Машарипова профессиональным террористом, который знает четыре языка. В доме Машарипова обнаружили 197 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Машарипов родился в Узбекистане в 1983 году.

Теракт в клубе Reina произошел в ночь на 1 января 2017 года. Мужчина с автоматом ворвался в клуб и убил 39 человек, еще 65 получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».