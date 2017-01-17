Европейский суд по правам человека признал, что российские власти неправомерно прекратили процедуру усыновления детей в американские семьи из-за принятия в России законодательного запрета в 2012 году. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд поддержал 45 американских заявителей, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы.

Американцы в своей жалобе указали, что они к моменту принятия закона успели познакомиться с сиротами и наладить с ними отношения, а значит закон, по их мнению, вмешался в частную жизнь семьи. Запрет на усыновление они посчитали дискриминацией по национальному признаку.

Суд поддержал эти заявления в части дискриминационной политики российских властей, поскольку начатые процедуры усыновления были прекращены.

По каждой из 22 жалоб (некоторые заявители подавали документы парами) присуждена компенсация в размере трех тысяч долларов. Суд также обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

Российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов выступил с особым мнением по этому делу. Повод для жалобы он назвал «технической» трактовкой Конвенции о правах человека, так как процесс усыновления на момент появления запрета не был завершен. Присужденную компенсацию он счел символической по сравнению с суммами, которые обычно фигурируют в решениях ЕСПЧ.

Закон о запрете на усыновление вступил в силу с 1 января 2013 года. Неофициальное название документ получил в память о Дмитрии Яковлеве — годовалом мальчике, который погиб в американской семье через три месяца после усыновления в 2008 году.

Основная часть закона посвящена санкциям против американцев и граждан других стран, которые ввели запретительные меры против россиян. Российский закон был принят вскоре после американского «закона Магнитского», который ввел санкции против лиц, называемых причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Официально российское руководство отрицает связь между запретом на усыновление и американскими санкциями.

В июле 2013 года Россия расширила запрет на усыновление иностранцами. Теперь усыновлять российских детей запрещено гражданам тех государств, где легализованы однополые браки.