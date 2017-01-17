Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Ли Чжэ Ёна — вице-президента и фактического руководителя Samsung Electronics. Его подозревают в многомиллионных взятках подруге президента Пак Кын Хе. Уголовное дело против главы Samsung может стать не только самым значительным этапом в борьбе с коррупцией в стране, но и поставить под вопрос передачу власти в крупнейшей мировой компании.

В Южной Корее идет беспрецедентная антикоррупционная кампания, главным объектом которой стала президент страны Пак Кын Хе. Следователи выяснили, что президент помогала своей подруге Чхве Сун Силь получать пожертвования от крупных компаний и даже посвящала ее в государственные дела, в том числе передавала секретные документы. На акции протеста против президента вышли миллионы корейцев, после чего парламент объявил Пак Кын Хе импичмент.

Теперь следователи официально объявили, что подозревают главу Samsung Ли Чжэ Ёна во взятке в пользу Чхве Сун Силь, и потребовали его арестовать. Сама близкая подруга президента страны уже находится под стражей и ожидает суда, в том числе за вымогательство взяток у полусотни корейских компаний. Samsung стала крупнейшим «донором» фондов и компаний Чхве Сун Силь, передав близкой подруге президента страны в общей сложности более 36 миллионов долларов. Окончательное решение об аресте главы Samsung примет суд, заседание назначено на 18 января.

Взятка помогла Ли Чжэ Ёну укрепить свои позиции как преемника на посту главы Samsung, утверждают следователи.Ли Чжэ Ён уже фактически руководит компанией, хотя формально является вице-президентом, а главой остается его отец Ли Гон Хи, отошедший от дел из-за болезни. Деньги, переданные фондам Чхве Сун Силь, по версии прокуратуры, были платой за покровительство со стороны Национального пенсионного фонда (НПФ) сделке по слиянию Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году. Глава НПФ и бывший министр здравоохранения Мун Кен Пхе также под арестом; следователи считают, что распоряжения ему давала непосредственно президент страны.

Глава Samsung отрицает свою вину. Компания и сам Ли Чжэ Ён настаивают, что они были лишь жертвами вымогательства со стороны Чхве Сун Силь, которая пользовалась покровительством президента. Сама Чхве Сун Силь 16 января заявила, что ничего не знала о сделках Samsung.

Samsung — крупнейшая компания Кореи. Ежегодная выручка конгломерата в 230 миллиардов долларов равняется 17 процентам ВВП страны. Одна только Samsung Electronics отвечает за пятую часть всего экспорта Южной Кореи. Samsung является главным из южнокорейских чеболей — конгломератов, контролируемых семьями, которые пользуются широкой поддержкой властей. Так, отошедший от дел глава Samsung Ли Гон Хи был дважды судим — за взяточничество и уход от налогов. Каждый раз преследование заканчивалось условным сроком, а судимости были сняты президентским помилованием. К закрытию торгов в Сеуле акции Samsung упали на 2 процента.

Новые обвинения ударят не только по Samsung, но и по президенту Пак Кын Хе. Ее уже лишили полномочий после того, как парламент страны принял постановление об импичменте. Сейчас вопрос об окончательном отстранении главы государства рассматривает Конституционный суд. Пока Пак Кын Хе проходит по делу только как соучастница, но после допроса главы Samsung следователи заявили, что у них есть свидетельства давления на бизнес со стороны президента.